"Россия нам не враг": болгарский президент считает Крым российской территорией

Лидер государства считает, что Россия в памяти болгарского народа является освободительницей.

Президент Болгарии Румен Радев во время предвыборных дебатов со своим оппонентом кандидатом Анастасом Герджиковым заявил, что считает Крым — "территорией России". Об этом сообщает болгарская служба "Радио свобода".

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По словам действующего президента, Россия не может быть врагом Болгарии, потому что в памяти болгар она является освободительницей. При этом он отметил, что выступает за прагматичные отношения с Россией, хотя и не собирается брать ее за образец в модели развития своей страны.

"В отношении России много спекуляций, могу сказать, что в этой сложной ситуации необходим диалог, который в отношениях Россия — ЕС нарушен и находится в критическом состоянии", — сказал Радев.

Также болгарский президент считает, что Россия является важнейшим участником в международном сообществе, которое противостоит терроризму.

"Санкции по вопросу Крыма и Украины не дают никакого эффекта уже на протяжении нескольких лет, именно поэтому в Совете ЕС ищут прагматичные подходы", — подчеркнул он.

В свою очередь Герджиков указал на тот факт что Крым является украинской территорией, в не зависимости от того "какой там развивается флаг". Он уверен, что санкции против РФ не должны отменятся до тех пор, пока не будет адекватно решен "крымский вопрос".

Ранее сообщалось, что Болгария направила запрос в американскую оборонную корпорацию Lockheed Martin, с целью приобретения истребителей F-16. Ожидается что новые истребители заменят устаревшие советские машины МиГ-20.

Министерство иностранных дел Болгарии заявило о шпионской деятельности одного из дипломатов в российском посольстве. Прокуратура республики заявила, что россиянин собирал военную информацию для передачи сведений резведке в Москве.