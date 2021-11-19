"Росія нам не ворог": болгарський президент вважає Крим російською територією

Лідер держави вважає, що Росія в пам'яті болгарського народу є визволителькою.

Президент Болгарії Румен Радев під час передвиборчих дебатів зі своїм опонентом кандидатом Анастасом Герджиковим заявив, що вважає Крим "територією Росії". Про це повідомляє болгарська служба "Радіо свобода".

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За словами чинного президента, Росія не може бути ворогом Болгарії, тому що в пам'яті болгар вона є визволителькою. При цьому він зазначив, що виступає за прагматичні відносини з Росією, хоч і не збирається брати її за зразок у моделі розвитку своєї країни.

"Щодо Росії багато спекуляцій, можу сказати, що в цій складній ситуації необхідний діалог, який у відносинах Росія — ЄС порушений і перебуває у критичному стані", — сказав Радєв.

Також болгарський президент вважає, що Росія є найважливішим учасником у міжнародному співтоваристві, яке протистоїть тероризму.

"Санкції з питання Криму й України не дають жодного ефекту вже протягом кількох років, саме тому в Раді ЄС шукають прагматичних підходів", — підкреслив він.

Водночас Герджиков вказав на той факт, що Крим є українською територією, незалежно від того "який там майорить прапор". Він упевнений, що санкції проти РФ не повинні скасовуватись доти, доки не буде адекватно вирішено "кримське питання".

Раніше повідомлялося, що Болгарія надіслала запит до американської оборонної корпорації Lockheed Martin із метою придбання винищувачів F-16. Очікується, що нові винищувачі замінять застарілі радянські машини МіГ-20.

Міністерство закордонних справ Болгарії заявило про шпигунську діяльність одного із дипломатів у російському посольстві. Прокуратура республіки заявила, що росіянин збирав військову інформацію для передавання відомостей про розвідку в Москві.