Болгарія отримає ще 8 американських винищувачів F-16, які замінять радянські МіГ-29

Країна отримає цілу ескадрилью бойових літаків із США в кількості 16 машин до лютого 2027 року.

20 серпня міністерство оборони Болгарії оголосило про запит до американської оборонної корпорації Lockheed Martin на закупівлю другої партії багатофункціональних винищувачів F-16C/D Fighting Falcon Block 70 у кількості 8 апаратів. Так країна отримає ескадрилью із 16 бойових літаків вже до 2027 року. Про це повідомляє польський портал ZBiAM.

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За даними журналістів, Болгарія має намір купити літаки з пакетом озброєння і наземного обладнання, а також навчально-логістичною підтримкою і набором деталей для технічного обслуговування. Очікується, що F-16 Block 70 замінять у Болгарії радянські винищувачі МіГ-29.

Рішення про нову закупівлю американських літальних апаратів було очікуване, оскільки на момент покупки перших восьми F-16 за $512 мільйонів у квітні 2020 року уряд Болгарії заявив, що в разі поліпшення ситуації з бюджетом країни він буде намагатися прискорити процес придбання наступних восьми літаків, пише видання. Згідно з угодою, винищувачі прибудуть в Болгарію до лютого 2027 року. За даними порталу "Мілітарний", прибуття літаків у країну очікується в 2023-24 роках.

Усього Болгарії надійшли три пропозиції про закупівлю бойових літаків — від США (F-16 або F/A-18), Швеції (нові винищувачі Gripen) та Італії (вживані літаки Eurofighter Typhoon).

Американський винищувач F-16 є наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Видання The National Interest називає F-16 одним із кращих та економічно ефективних реактивних винищувачів у світі, а також характеризує його як швидкий і надзвичайно маневрений, легкий літак із потужним двигуном.

Тим часом оборонні компанії Туреччини працюють над створенням винищувача 5 покоління. Так країна стане сьомою в світі, в якої з'явиться новий національний винищувач, разом із Росією та США.

Також ми писали, що в Росії нещодавно представили винищувач The Checkmate, в якому голосовий помічник може бути другим пілотом.