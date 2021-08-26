Болгария получит еще 8 американских истребителей F-16, которые заменят советские МиГ-29

Страна получит целую эскадрилью боевых самолетов из США в количестве 16 машин до февраля 2027 года.

20 августа министерство обороны Болгарии объявило о запросе к американской оборонной корпорации Lockheed Martin на закупку второй партии многофункциональных истребителей F-16C/D Fighting Falcon Block 70 в количестве 8 аппаратов. Таким образом страна получит эскадрилью из 16 боевых самолетов уже до 2027 года. Об этом сообщает польский портал ZBiAM.

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По данным журналистов, Болгария намерена купить самолеты с пакетом вооружения и наземного оборудования, а также учебно-логистической поддержкой и набором деталей для технического обслуживания. Ожидается, что F-16 Block 70 заменят в Болгарии советские истребители МиГ-29.

Решение о новой закупке американских летательных аппаратов было ожидаемо, так как в момент покупки первых восьми F-16 за $512 миллионов в апреле 2020 года правительство Болгарии заявило, что в случае улучшения ситуации с бюджетом страны оно будет пытаться ускорить процесс приобретения следующих восьми самолетов, пишет издание. Согласно договору, истребители прибудут в Болгарию до февраля 2027 года. По данным портала "Мілітарний", прибытие самолетов в страну ожидается в 2023-24 годах.

Всего Болгарии поступили три предложения о закупке боевых самолетов — от США (F-16 или F/A-18), Швеции (новые истребители Gripen) и Италии (бывшие в употреблении самолеты Eurofighter Typhoon).

Американский истребитель F-16 является самым массовым истребителем четвертого поколения. Издание The National Interest называет F-16 одним из лучших и экономически эффективных реактивных истребителей в мире, а также характеризует его как быстрый и чрезвычайно маневренный, легкий самолет с мощным двигателем.

Тем временем оборонные компании Турции работают над созданием истребителя 5 поколения. Таким образом страна станет седьмой в мире, у которой появится новейший национальный истребитель, наряду с Россией и США.

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