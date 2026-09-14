Нічия з ефектом шоку: як запеклі парламентські вибори в Швеції вплинуть на допомогу Україні

13 вересня в Швеції відбулися парламентські вибори до місцевого Риксдагу, де між собою зіткнулися два блоки — лівих і правих сил. Наразі жодна з коаліцій не досягла впевненої перемоги в перегонах.

Вперше в Швеції склалася хитка ситуація, де лівоцентристи на чолі з Соціал-демократичною партією (СДП) мають перевагу над правими лише в один голос — 175 проти 174. Про це повідомляє шведський мовник SVT.

За даними виборчої адміністрації Швеції, явка на дільницях склала понад 80%, а голоси пораховано в майже 6000 із 6626 дільниць. Наразі підрахунок голосів ще тримає, і за прогнозами може затягнутися аж до середи через підрахунок голосів із закордонних виборчих дільниць.

Наразі блок на чолі з лідеркою СДП Магдаленою Андерссон зможе сформувати коаліцію з 175 мандатів, тоді як блок чинного прем'єра і лідера "Поміркованої партії" Ульфа Крістерссона має 174 мандати. Експерти говорять, що вперше боротьба між конкурентами "загострена до межі", і результати голосування залишаються досить туманними.

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Ключовими питанням на дебатах стали економіка, міграція, соціальне забезпечення та міжнародна безпека. Водночас більшість шведських виборців вважають це голосування доленосним і таким, що вплине на внутрішню політику Стокгольма на наступні чотири роки.

Фактор партії "Шведські демократи" на перегонах

Активна участь партії "Шведські демократи" (ШД) Їммі Окесона, яку вважають ультраправою, тривалий час намагалася здобути значну підтримку серед виборців. Але сам прем'єр Крістерссон публічно заявили, що готовий долучили до майбутньої коаліції цю політсилу в випадку перемоги.

Видання Reuters вказує, що "Демократи" мали темне минуле, пов'язане з неонацистським середовищем. З часом очільник партії визнав "темне минуле" політсили, а самі ШД провели чистку від найбільш скандальних її членів, які мали ксенофобські та навіть проросійські погляди.

Попередній розподіл мандатів у шведський Риксдаг Фото: svt.se

Також "Помірковані" та "ШД" змогли активніше, як пише шведське видання Dagens Nyhetter, розгорнути агітацію та збільшити підтримку, а згодом — і наздогнати високий рейтинг СДП Магдалени Андерссон. Головним успіхом в риториці правих були питання міграції та злочинності, адже перемога правих, на думку їх виборців, дозволило владі зменшити вуличне насилля від бандитів і посилити міграційні правила.

Найбільшим розчаруванням, як говорять шведські оглядачі, стали ліберальні та ліві політики. Попри низький рейтинг схвалення перед голосуванняи, їм частково вдалося подолати прохідний бар'єр, однак до оголошення результатів виборів точна ситуація залишається неясною.

Чи вплинуть результати виборів на допомогу Україні

ЗМІ пишуть, що попри активну дискусію в шведському суспільстві з низки внутрішніх питань, між провідними блоками країни є фактична одностайність у питанні України та Європейської співпраці. Що представники СПД, що чинна права коаліція відверто та прямо говорять про збереження підтримки Києва.

Ба більше, лідер "Демократів" Їммі Окессон відвідав Україну на четверту річницю початку повномасштабної війни та побував у Бучі. Політик прямо говорить, що підтримка Стокгольма "вже приносить користь Швеції".

Лідер "Шведських демократів" був в Україні в лютому 2026 та підтримує надання допомоги Фото: з відкритих джерел

Окессон додав, що його країна допомагає великими пакетами військової допомоги — від озброєння до літаків. А натомість Стокгольм активно інкорпорує досвід Сил оборони в технологіях і способах веденні сучасної війни до власних сил безпеки й армії.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen. Перші борти можуть надійти вже протягом найближчих 10 місяців, а українські пілоти вже почали навчання.

Згодом стало відомо, що Швеція зірвала диверсійну операцію РФ. Російська сторона намагалася впливати на ухвалення рішень у Швеції та дискредитувати країну, ЄС і НАТО.