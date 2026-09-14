Ничья с эффектом шока: как напряженные парламентские выборы в Швеции повлияют на помощь Украине

13 сентября в Швеции состоялись парламентские выборы в местный Риксдаг, где сошлись в борьбе два блока — левых и правых сил. На данный момент ни одна из коалиций не добилась уверенной победы на выборах.

Впервые в Швеции сложилась нестабильная ситуация, при которой левоцентристы во главе с Социал-демократической партией (СДП) опережают правых всего на один голос — 175 против 174. Об этом сообщает шведская телерадиокомпания SVT.

По данным избирательной администрации Швеции, явка на участках составила более 80 %, а голоса подсчитаны почти на 6000 из 6626 участков. В настоящее время подсчёт голосов ещё продолжается, и, по прогнозам, может затянуться вплоть до среды из-за подсчёта голосов с зарубежных избирательных участков.

В настоящее время блок во главе с лидером СДП Магдаленой Андерссон сможет сформировать коалицию из 175 мандатов, тогда как блок действующего премьера и лидера "Умеренной партии" Ульфа Кристерссона имеет 174 мандата. Эксперты отмечают, что впервые борьба между конкурентами "обострилась до предела", и результаты голосования остаются довольно неопределенными.

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Ключевыми вопросами в ходе дебатов стали экономика, миграция, социальное обеспечение и международная безопасность. При этом большинство шведских избирателей считают это голосование судьбоносным и способным повлиять на внутреннюю политику Стокгольма на ближайшие четыре года.

Роль партии "Шведские демократы" в предвыборной гонке

Партия "Шведские демократы" (ШД) под руководством Имми Окесона, которую считают ультраправой, долгое время пыталась заручиться значительной поддержкой среди избирателей. Но сам премьер Кристерссон публично заявил, что готов включить эту политическую силу в состав будущей коалиции в случае победы.

Издание Reuters отмечает, что у "Демократов" было тёмное прошлое, связанное с неонацистской средой. Со временем лидер партии признал "тёмное прошлое" политической силы, а сами "ШД" провели чистку, избавившись от наиболее скандальных её членов, придерживавшихся ксенофобских и даже пророссийских взглядов.

Предварительное распределение мандатов в шведский Риксдаг Фото: svt.se

Кроме того, как пишет шведское издание Dagens Nyhetter, партии "Умеренные" и "ШД" смогли более активно развернуть агитацию и увеличить поддержку, а впоследствии — и догнать высокий рейтинг СДП Магдалены Андерссон. Главным успехом в риторике правых стали вопросы миграции и преступности, ведь победа правых, по мнению их избирателей, позволила властям сократить уличное насилие со стороны бандитов и ужесточить миграционные правила.

Наибольшим разочарованием, как отмечают шведские обозреватели, стали либеральные и левые политики. Несмотря на низкий рейтинг одобрения перед голосованием, им частично удалось преодолеть проходной барьер, однако до объявления результатов выборов точная ситуация остается неясной.

Повлияют ли результаты выборов на помощь Украине

СМИ пишут, что, несмотря на активную дискуссию в шведском обществе по ряду внутренних вопросов, между ведущими политическими блоками страны наблюдается фактическое единодушие в вопросе Украины и европейского сотрудничества. Как представители СПД, так и действующая правая коалиция открыто и прямо заявляют о сохранении поддержки Киева.

Более того, лидер "Демократов" Имми Окессон посетил Украину в четвертую годовщину начала полномасштабной войны и побывал в Буче. Политик прямо заявляет, что поддержка Стокгольма "уже приносит пользу Швеции".

Лидер "Шведских демократов" посетил Украину в феврале 2026 года и поддерживает оказание помощи Фото: из открытых источников

Окессон добавил, что его страна оказывает помощь в виде крупных пакетов военной помощи — от вооружения до самолетов. В свою очередь, Стокгольм активно внедряет опыт Сил обороны в области технологий и методов ведения современной войны в свои силы безопасности и армию.

Ранее Фокус сообщал о том, что Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen. Первые самолеты могут поступить уже в течение ближайших 10 месяцев, а украинские пилоты уже приступили к обучению.

Впоследствии стало известно, что Швеция сорвала диверсионную операцию РФ. Российская сторона пыталась повлиять на принятие решений в Швеции и дискредитировать страну, ЕС и НАТО.