В Латвии на парламентских выборах побеждает партия действующего премьера: как это повлияет на Украину

В субботу, 3 октября, в Латвии прошли выборы в местный парламент, где, по данным экзит-полов, убедительную победу одержал правоконсервативный блок "Объединенный список". Партия действующего премьера Андриса Кулбергса наберет до 36% голосов.

На данный момент известно, что явка избирателей в этом году является одной из самых низких в истории выборов и составляет всего 51,67 %. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Латвии.

На выборах в 15-й Сейм Латвии была зафиксирована рекордно низкая явка Фото: скриншот

По данным экзит-полов, как сообщает латвийское издание LSM, именно партия действующего премьера "Объединенный список" набирает от 33 до 35,6 % голосов. Это может стать лучшим результатом любой политической силы впервые со времени распада Советского Союза.

В настоящее время второе место прогнозируют партии "Прогрессивные" (до 11–13 % голосов), которая открыто высказывает прозападную и проевропейскую риторику. Третье место занимает политическая сила "Латвия на первом месте" бизнесмена-популиста Айнарса Шлесерса, которая может набрать до 11–12 % голосов, а особенностью этой партии является попытка привлечь на свою сторону пророссийски настроенных избирателей.

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Еще тремя силами, которые могут преодолеть 5-процентный избирательный барьер, станут следующие политические партии: либерально-консервативная партия "Новое единство" (от 8 до 10 %), блок "Суверенная Латвия/Альянс молодых латышей" (ориентировочно от 7 до 11%) и национал-консервативное "Национальное объединение" (от 5 до 7%).

Партия действующего премьера уверенно удерживает первое место Фото: скриншот

Латвийские СМИ отмечают, что правящая партия премьера Кулбергса и практически все политические силы, за исключением "Латвии на первом месте", являются последовательными сторонниками прозападной и проукраинской политики. По мнению обозревателей, общий курс латвийской политики не претерпит изменений.

Ранее Фокус сообщал о том, как в Болгарии победу одержали пророссийские силы. Партия "Прогрессивная Болгария" стала лидером парламентских выборов, а её лидер — экс-президент Румен Радев, известный своими пророссийскими взглядами.

Впоследствии стали известны результаты выборов в парламент Швеции. В борьбе сошлись два блока — левых и правых сил, но ни одна из коалиций не добилась убедительной победы на выборах.