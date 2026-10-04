Обіцянки Трампа не працюють: ключові штати республіканців усе більше прихильні до демократів — NYT

За місяць до проміжних виборів у США опитування показують поступове зростання прихильності виборців до кандидатів від Демократичної партії. ЗМІ вказують, що навіть основні штати республіканців фактично "переходять" на бік опонентів.

П'ять колись переважно "червоних", тобто республіканських штатів — Аляска, Айова, Канзас, Огайо та Техас — поступово стають "синіми" і прихильнішими до демократів, а кандидати від "демів" мають великі шанси виграти в перегонах. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Опитування на замовлення NYT та компанією Siena показує, що розрив між кандидати від різних партій продовжує скорочуватися до межі статистичної похибки. А в деяких зі згаданих штатів, де 2024 року Трамп виграв президентську кампанію з відривом у понад 10% від Камали Гарріс, викликає у штабі "респів" серйозні побоювання в ймовірній майбутній поразці.

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Розрив між "респами" та "демами" поступово схиляється на користь Демократів, як свідчить опитування Фото: The New York Times

Показовою є ситуація на Алясці та в Техасі. Там опитані респонденти відзначають падіння доходів, зростання цін і появу проблем з паливом, а в питанні щодо підтримки вказують, що все більше схиляються до кандидатур від Демократів.

"В Айові, Канзасі та Огайо дві третини або більше опитаних винесли однакові оцінки економічних умов свого штату. У Техасі виборці налаштувалися трохи оптимістичніше, де 44 відсотки вважають, що економіка була відмінною або хорошою, а 56 відсотків говорять про те, що вона була поганою", — пишуть журналісти.

Дії Трампа роблять тільки гірше: що показують опитування

В матеріалі також вказано, що в Айові, Канзасі та Огайо дві третини або більше опитаних винесли назвали "поганими" стан економіки власних штатів. Понад те — в рейтинг схвалення пана Трампа становить лише 40 відсотків.

"У всіх п'яти штатах кандидат від Демократичної партії в Сенат випередив республіканця у питаннях, хто має кращий характер. У деяких сенатських виборах розрив був невеликим. 52% виборців у п'яти штатах вважають, що Демократична партія ідеологічно занадто ліва, але вони не бачать конкретних кандидатів від демократів саме так. Виборці, як правило, ставляться до своїх членів Конгресу більш прихильно, ніж до Конгресу загалом, і ця тенденція, здається, поширюється і на кандидатів у Сенат", — пишуть журналісти.

Недовіра виборців і антирейтинг Трампа починають впливати на прихильність людей перед виборами 5 листопада Фото: З відкритих джерел

За даними опитування, лише 35 відсотків виборців у п'яти штатах вважають, що кандидати від демократів, які балотуються у їхніх штатах, були надто лівішими. Однак, як вказує ЗМІ, кандидати від Демократів усе більше отримують прихильність через образ, спілкування з виборцями та діалог про проблеми економіки, цін і заробітків.

"Глибока непопулярність президента Трампа, його невдоволення війною в Ірані та розчарування високими цінами на бензин і вартістю життя змінюють виборчий ландшафт, показали опитування", — констатують автори матеріалу NYT.

ЗМІ додають, що нові опитування свідчать, що демократи мають "кілька шляхів повернути більшість у Сенаті". Щоби Демократам здобути контроль над Сенатом (51 місце зі 100), їм потрібно виграти вибори в чотирьох штатах і зберегти усі свої мандати, що виглядає як доволі складна задача, але "можлива".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Росія почала нову кампанію проти США перед виборами. За оцінками американських посадовців, Москва використовує соцмережі та ШІ, щоб посилити конфлікти та впровадити дезінформацію.

Згодом стало відомо, чого очікувати після перемоги демократів на виборах у США. Блогер Роман Шрайк вважає, що з отриманням демократами більшості в Палаті представників Трампу очевидно загрожує третій імпічмент.