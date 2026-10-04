Обещания Трампа не срабатывают: ключевые штаты республиканцев все больше склоняются к демократам — NYT

За месяц до промежуточных выборов в США опросы показывают постепенный рост поддержки избирателей в адрес кандидатов от Демократической партии. СМИ отмечают, что даже ключевые штаты республиканцев фактически "переходят" на сторону оппонентов.

Пять штатов, которые когда-то были преимущественно "красными", то есть республиканскими, — Аляска, Айова, Канзас, Огайо и Техас — постепенно становятся "синими" и более лояльными к демократам, а кандидаты от демократов имеют большие шансы победить в гонке. Об этом говорится в материале The New York Times.

Опрос, проведенный по заказу NYT и компанией Siena, показывает, что разрыв между кандидатами от разных партий продолжает сокращаться до предела статистической погрешности. А в некоторых из упомянутых штатов, где в 2024 году Трамп выиграл президентскую кампанию с отрывом более 10% от Камалы Харрис, это вызывает в штабе "республиканцев" серьёзные опасения по поводу вероятного будущего поражения.

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Разрыв между "респами" и "демами" постепенно увеличивается в пользу демократов, как показывают результаты опроса Фото: The New York Times

Показательна ситуация на Аляске и в Техасе. Там опрошенные респонденты отмечают падение доходов, рост цен и возникновение проблем с топливом, а в вопросе о поддержке указывают, что всё больше склоняются к кандидатам от Демократической партии.

"В Айове, Канзасе и Огайо две трети или более опрошенных дали одинаковые оценки экономической ситуации в своём штате. В Техасе избиратели настроены немного оптимистичнее: 44 процента считают, что экономика была отличной или хорошей, а 56 процентов — что она была лишь удовлетворительной или плохой", — пишут журналисты.

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В материале также отмечается, что в Айове, Канзасе и Огайо две трети или более опрошенных назвали "плохой" экономическую ситуацию в своих штатах. Более того — рейтинг одобрения г-на Трампа составляет всего 40 процентов.

"Во всех пяти штатах кандидат от Демократической партии в Сенат опередил республиканца по вопросу о том, у кого лучший характер. В некоторых сенатских выборах разрыв был небольшим. 52% избирателей в пяти штатах считают, что Демократическая партия идеологически слишком левая, но они не воспринимают конкретных кандидатов от демократов именно так. Избиратели, как правило, относятся к своим членам Конгресса более благосклонно, чем к Конгрессу в целом, и эта тенденция, похоже, распространяется и на кандидатов в Сенат", — пишут журналисты.

Недоверие избирателей и антирейтинг Трампа начинают влиять на настроения людей в преддверии выборов 5 ноября Фото: Из открытых источников

Согласно данным опроса, лишь 35 процентов избирателей в пяти штатах считают, что кандидаты от Демократической партии, баллотирующиеся в их штатах, были слишком левыми. Однако, как отмечают СМИ, кандидаты от Демократической партии все больше завоевывают симпатии благодаря своему имиджу, общению с избирателями и обсуждению проблем экономики, цен и заработной платы.

"Глубокая непопулярность президента Трампа, его недовольство войной в Иране и разочарование высокими ценами на бензин и стоимостью жизни меняют избирательный ландшафт, как показали опросы", — отмечают авторы материала NYT.

СМИ добавляют, что, согласно новым опросам, у демократов есть "несколько путей вернуть большинство в Сенате". Чтобы демократы получили контроль над Сенатом (51 место из 100), им нужно выиграть выборы в четырёх штатах и сохранить все свои мандаты, что выглядит довольно сложной задачей, но "возможной".

Ранее "Фокус" сообщал о том, как Россия начала новую кампанию против США в преддверии выборов. По оценкам американских чиновников, Москва использует социальные сети и ИИ для обострения конфликтов и распространения дезинформации.

Впоследствии стало известно, чего следует ожидать после победы демократов на выборах в США. Блогер Роман Шрайк считает, что с получением демократами большинства в Палате представителей Трампу, очевидно, грозит третий импичмент.