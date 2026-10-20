K-pop, Тейлор Свіфт і війни фанатів: як музика стала інструментом впливу на виборах у Бразилії

У Бразилії триває активний процес виборів нового глави держави, а 25 жовтня у другому турі перегонів зустрінуться чинний президент Лулу да Сілва та син ексочільника Бразилії Флавіу Болсонару. На тлі напруженої політичної боротьби, саме попмузика і фан-групи стали активно підтримувати кандидатів.

Переважна кількість фангруп різних виконавців підтримали чинного главу держави, водночас другі — активно виступили на користь правого кандидата Болсонару. Про це йдеться в матеріалі видання The Guardian.

ЗМІ пише, що діяльність фанатських груп на підтримку різних світових зірок попмузики, яка є надзвичайно популярною в Бразилії, давно стала мейнстримом. При населенні в понад 125 млн осіб, активно до фанатських кіл долучається молодь та прихильники цього жанру музики.

Групи підтримки таких зірок як Бейонсе, Біллі Айліш, Тейлор Свіфт переважно мають в своєму оточенні людей з лівоцентристськими або лівими поглядами. Тому на офіційних акаунтах цих фан-груп у X та Threads вони публічно виступають на підтримку чинного глави держави.

Видео дня

Фанатка Біллі Айліш виступає за чинного президента Лулу да Сілву Фото: соцмережі

Водночас група фанів NJZB (розшифровується як New Jeanz Brazil) прямо заявили в своєму X, що виступають на підтримку Флавіу Болсонару. Згодом вони додали, що їх розкритикували за цей вибір, однак фанати популярного корейського гурту кажуть, що їх опонентам "це може не сподобатися, вони можуть не погоджуватися і навіть підняти галас".

"Вони просто не можуть вирішити, хто має право висловлюватися, а хто ні. Ми оголошуємо нашу підтримку Флавіо Болсонару", — йдеться в дописі.

Тим часом бразильська фан-група Шакіри публічно заявила, що не брати участь "у політичних демонстраціях під час другого туру виборів у Бразилії". Наразі фанати спільноти оголосили формальний "нейтралітет" на тлі запеклої політичної кампанії.

Чому фанклуби попзірок у Бразилії стали рушійною силою на виборах

Бразильські ЗМІ вказують, що головною причиною залучення фанклубів до виборчого процесу є їхня висока мобільність, організованість та велика аудиторія. Видання Pipoca Moderna пише, що фанатські групи звикли "організовувати стримінгові акції, голосувати за нагороди, просувати хештеги, рекламні кампанії та спільні акції з тисячами учасників".

"Частина цієї мобілізаційної здатності спрямована на вибори. Зближення між фангрупами та президентом Лулою і владою не виникли стихійно. У серпні 2026 року представники цих груп взяли участь у обговореннях у палаці Планалто, які передували двом указам, спрямованим на концерти та великі заходи", — вказано в ЗМІ, маючи на увазі закони про боротьбу з підробкою електронних квитків і вільним доступом до води під час концертів.

Видання Jamildo вказує, що слід критично сприймати зовнішній фактор та показовість рухів. Фанати після ідентифікації себе з кимось з політиків починають агресивніше захищати кандидата, а тому існує ризик "виривання фраз чи інформації з контекту" проти політичного опонента. Також існує надмірний ризик "залучити" свого попідола до політичного процесу, тоді коли як вони абсолютно ніяк не коментують та не долучаються до виборів президента Браpилії.

"Хоча фан-групи набрали серйозно медійного впливу, наразі неможливо сказати, що результати опитувань на цифрових платформах матимуть ключовий ефект впливу на загальний виборчий результат. А тому обидва табори (Лули та Болсонару — ред.) намагаються залучити якомога більше прихильників на самі дільниці. Адже результати голосування будуть залежати від кількості бюлетенів в виробxих скриньках, а не від віртуальних показників залученості до процесу", — резюмується в тексті.

Раніше Фокус повідомляв про конфлікт влади Бразилії з людьми Трампа. У Бразиліа кажуть, що дві особи зі США приїхали до країни та планували поставити під сумнів чесність її виборчої системи.

Згодом стало відомо про результати першого туру виборів у Бразилії. Наразі боротьба за головне крісло країни розгорнулася між чинним главою Лулою да Сілвою та сином експрезидента Жаїра Болсонару.