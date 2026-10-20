"Десять тысяч поздравлений": что такое майвай и зачем японские рыбаки надевают его на праздник

Традиция ношения яркой одежды рыбаками в Японии, известная как майвай (万祝), уходит корнями в традицию начала XVII века. В настоящее время это ремесло обрело новую жизнь, когда молодые энтузиасты взялись за это традиционное ремесло.

36-летний Рики Сузуки стал мастером по изготовлению майвай уже в четвёртом поколении и говорит, что для него этот наряд олицетворяет жизнь местных традиций и культуры. Об этом сообщает японское издание Mainichi.

СМИ пишут, что наряд "майвай" стал популярным в провинции Тиба, где длинные халаты, окрашенные в цвет индиго, украшают такие элементы, как журавли, черепахи и корабли с сокровищами, а также морских обитателей в ярких цветах. Именно такой изысканный наряд рыбаки начали носить на Новый год и на праздничные мероприятия, чтобы отметить большой улов.

Господин Сузуки говорит, что даже не думал заниматься этим ремеслом, однако после смерти дедушки в 2012 году начал понимать, что традиция яркой традиционной одежды рыбаков может исчезнуть. Поэтому после длительного обучения в США и Японии по управлению бизнесом молодой человек решил полностью погрузиться в изучение ремесла, отказавшись от крупной сделки с известным брендом.

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"Я начал задумываться, стоит ли просто позволить майвай исчезнуть. Когда-то в префектуре Тиба было почти 50 мастерских, изготавливающих майвай, но многие из них закрылись", — говорит мужчина, после чего взял на себя руководство семейным делом Maiwai Suzusen.

Японец говорит, что самым сложным процессом является изготовление трафарета для рисунка на ткани. Его нужно аккуратно вырезать из бумаги из-за её толщины в 1 мм, поэтому мастер просто не имеет права на погрешность или ошибку.

По словам г-на Сузуки, на изучение всех тонкостей у него ушло почти 10 лет, а свой первый трафарет для майвай ему разрешил сделать его 71-летний отец Косуке, мастер по изготовлению одежды в третьем поколении. Впоследствии местный институт в префектуре Тиба заказал два майваи в аутентичном исполнении, а Рики смог перенести все рисунки и орнаменты на одежду по технологиям периода Мэйдзи (1868–1912).

"Ты можешь освоить всё только путём многократных попыток и ошибок. Если мастера исчезнут, традиция будет утрачена", — честно признаётся молодой мастер.

В настоящее время Maiwai Suzusen стал достаточно известным брендом в Японии. Г-н Сузуки активно продвигает это ремесло, создавая принты, сумки, одежду и предметы быта, а в преддверии местного фестиваля, который состоится 12–13 сентября, он создал несколько новых работ.

"Господин Сузуки хочет не только сохранить традиции, но и показать, что на майвае можно зарабатывать на жизнь. Он создал англоязычный сайт и занимается популяризацией этого ремесла за рубежом. Сфера его деятельности также расширилась и теперь включает сотрудничество с различными компаниями. Сейчас он исследует возможности использования окраски майвай в интерьерах и панелях в скандинавском стиле, где ткань натягивается на панель", — говорится в материале.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Японии скончалась "королева горошка". Художница Яёи Кусама стала всемирно известной благодаря фирменному мотиву в виде точек в своих работах, которые уходили с аукционов за значительные суммы.

Впоследствии стало известно, как автор манги повлиял на импрессионистов Европы и всего мира. Влияние творчества Кацусики Хокусая прямо или косвенно заметно в творчестве таких мастеров, как Винсент ван Гог, Клод Моне, Поль Сезанн и Джеймс Уислер.