"Десять тисяч привітань": що таке майвай і навіщо японські рибалки одягають його на свято

Традиція яскравого одягу для рибалок в Японії, відома як майвай (万祝), йде корінням в традицію з початку 17 сторіччя. Нині ця справа отримала друге дихання, коли молоді ентузіасти підхопили це традиційно ремесло.

36-річний Рікі Судзукі став майстром створення майвай уже в четвертому поколінні та каже, що для нього вбрання означає життя місцевої традиції та культури. Про це розповідає японське видання Mainichi.

ЗМІ пишуть, що вбрання майвай набуло популярності в провінції Чіба, де довгі пофарбовані в колір індиго халати оздоблюють такими елементами як журавлі, черепахи та кораблі зі скарбами, а також мешканців моря у яскравих кольорах. Саме таке вишукане вбрання рибалки почали носили на Новий рік і на святкові події, щоб відзначити великий улов.

Пан Судзукі каже, що не думав навіть займатися цим ремеслом, однак після смерті дідуся в 2012-му почав розуміти — традиція яскравого традиційного одягу рибалок може зникнути. Тому після тривалого навчання в США та в Японії на управління бізнесом молодик вирішив повністю поринути у вивчення ремесла, відмовившись від великої угоди з відомим брендом.

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"Я почав замислюватися, чи варто просто дозволити майвай зникнути. Колись у префектурі Чіба було майже 50 майстерень, які виготовляли майвай, але багато з них закрилися", — говорить чоловік, після чого перебрав на себе керівництво сімейною справою Maiwai Suzusen.

Японець каже, що найскладнішим процесом є створення трафарету для малюнку на тканині. Його слід обережно вирізати на папері ваші через його товщину в 1 мм, а тому майстер просто не має права на похибку чи помилку.

За словами пана Судзукі, в нього пішло на вивчення всіх тонкощів майже 10 років, а свій перший трафарет на майвай йому дозволив робити його 71-річний батько Косуке, майстер створення вбрання в третьому поколінні. Згодом місцевий інститут у префектурі Чіба замовив два майваї в автентичному вигляді, а Рікі зміг перенести всі малюнки та орнаменти на одяг за технологіями періоду Мейджі (1868-1912).

"Ти можеш опанувати все лише шляхом повторних спроб і помилок. Якщо майстри зникнуть, традиція буде втрачена", — чесно зізнається молодий майстер.

Наразі Maiwai Suzusen стала достатньо відомим брендом у Японії. Пан Судзукі активно просуває ремесло на принти, сумки, одяг і предмети вжитку, а напередодні місцевого фестивалю 12-13 вересня він створив кілька нових робіт.

"Пан Судзукі хоче не лише продовжити культуру, а й показати, що можна заробляти на життя майваєм. Він створив англомовний вебсайт і працює над популяризацією ремесла за кордоном. Сфера його роботи також розширилася, включаючи колаборації з різними компаніями. Зараз він досліджує використання фарбування майвай в інтер'єрах та панелях у скандинавському стилі, де тканина натягується на панель", — йдеться в матеріалі.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Японії померла "королева горошку". Мисткиня Яйої Кусама стала всевітньовідомою завдяки фірмовим мотивом у вигляді крапок у своїх роботах, які йшли з аукціонів за серйозні суми.

Згодом стало відомо, як творець манги вплинув на імпресіоністів Європи та світу. Вплив творчості Кацушіки Хокусая прямо чи побічно є помітним на таких майстрів як Вінсент ван Гог, Клод Моне, Поль Сезан та Джеймс Віслер.