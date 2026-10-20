В Киеве начались съемки фильма "За двумя зайцами. 90-е": о чем будет картина (фото)

В Киеве начались съемки нового фильма под названием "За двумя зайцами. 90-е". По словам продюсеров, это будет не римейк картины, а совершенно новый фильм, действие которого происходит во второй половине 1990-х годов.

Режиссером фильма стал Аркадий Непиталюк, а сценарий к нему написали Людмила Тимошенко и Аркадий Непиталюк. Об этом говорится в заявлении Госкино Украины.

"Эта история — не столько продолжение, сколько современное переосмысление культового фильма „За двумя зайцами“ и самих 90-х. Это комедия замечательного режиссёра Аркадия Непиталюка, за которой стоит большая украинская команда. В названии герои гонятся за двумя зайцами, а создатели, похоже, взялись ещё и за зрителя — и имеют все шансы его догнать", — сказал глава Агентства Андрей Осипов.

Традиционное разбивание тарелки перед началом съемок Фото: Пресс-центр Госкино

Он добавляет, что любой фильм, снятый во время войны, — это "сложная совместная работа", требующая настоящего мужества, потрясающей изобретательности и немалой выдержки. Г-н Осипов добавляет, что проект стал победителем нынешнего конкурса "Тысяча весен" и приступил к работе, не дожидаясь финансирования.

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"Искренне желаю успехов и обещаю, что Минкульт, Госкино и я лично будем поддерживать съемочную группу фильма "За двумя зайцами. 90-е" на всех этапах производства и кинопроката", — подытожил глава Госкино.

О чем будет новый фильм: подробности

В описании будущей картины указано, что события картины будут происходить в Киеве в 1997 году. По сюжету мелкий аферист Слава Хвостов задолжал деньги бандитам и влиятельному депутату Ивану Ивановичу.

"Чтобы выбраться из финансовой ловушки, он решает жениться на богатой наследнице Илоне Сирковой. Но есть один нюанс: Слава уже публично пообещал жениться на Гале", — говорится в описании.

Тарелка с перечнем всех участников съемок, которую традиционно разбивают перед началом съемочного процесса Фото: Пресс-центр Госкино

В Госкино сообщили, что главные роли в фильме исполнят следующие актёры и актрисы: Алексей Гнатковский, Каролина Мруга, Елена Хохлаткина, Римма Зюбина, Сергей Детюк, Иван Шаран, Мария Краснощок, София Лешишак, Михаил Матюхин, Роман Ясиновский, Александр Ярема, Леся Самаева, Елена Узлюк и другие.

На данный момент Госагентство по вопросам кино не сообщает, когда завершатся съемки фильма. Также не было объявлено, когда состоится премьера картины.

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