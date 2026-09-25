"Джеймс Бонд" выглядит неузнаваемо в новом фильме (фото)

Бывший исполнитель роли Джеймса Бонда сыграет волшебника в предстоящей экранизации Греты Гервиг по мотивам романа К. С. Льюиса 1955 года "Племянник чародея".

Дэниел Крейг на новых кадрах совсем не похож на агента 007. Этот фильм, который выйдет в кинотеатрах 12 февраля, а затем — на Netflix 2 апреля, рассказывает историю происхождения Нарнии, предшествующую событиям книги "Лев, Белая Ведьма и шкаф".

Дэниел Крейг выглядит неузнаваемо

На первых опубликованных фото Дэниел выглядит почти неузнаваемым в роли волшебника Эндрю: он стоит в мастерской, у него растрепанные седые волосы и длинный рабочий фартук.

58-летний актёр играет дядю юного Дигори (Дэвид Маккенна) и соседку Полли (Беатрис Кэмпбелл) — двух героев, вокруг которых разворачивается сюжет.

Дэниел Крейг сыграет в "Нарнии" Фото: Netflix

"Хотелось бы сказать, что у него благие намерения, но я не уверен, что это так. Нельзя сказать, что он жесток, злой или ужасен. Он чрезмерно увлекается тем, что может произойти, и из-за этого не замечает окружающих и последствий своих действий", — рассказал Крейг.

Видео дня

О чем фильм "Нарния: Племянник чародея"?

Хотя конкретные детали сюжета пока держатся в секрете, известно, что фильм рассказывает о детях — Дигори и Полли. Дядя Дигори, Эндрю — волшебник-любитель, который верит, что нашел ключ к перемещению между мирами, — отправляет их в грандиозное приключение. Официальный синопсис фильма таков: "Номинантка на премию "Оскар", режиссёр Грета Гервиг впервые переносит на экран любимую историю К. С. Льюиса "Племянник чародея" — масштабную приключенческую ленту, приглашающую мечтателей всех возрастов стать свидетелями создания Нарнии".

В романе, опубликованном в 1955 году, рассказывается о том, "как всё началось — обо всех тех переходах между нашим миром и страной Нарнией". Это шестая книга из серии К. С. Льюиса "Хроники Нарнии", однако хронологически она является первой.

В фильме также появится Мерил Стрип, которая озвучит Аслана.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

За приключениями агента под прикрытием 007 Джеймса Бонда зрители следят с 60-х годов. Уже вышло более 20 фильмов по книгам писателя Яна Флеминга.

В 2024 году Дэниел Крейг и его жена, актриса Рэйчел Вайс, посетили премьеру фильма "Квир" на 81-м Венецианском кинофестивале.

Кроме того, Фокус писал о жизни 58-летнего Дэниела Крейга.