"Джеймс Бонд" виглядає невпізнавано в новому фільмі (фото)

Колишній виконавець ролі Джеймса Бонда грає чарівника в майбутній екранізації Ґрети Ґервіґ за мотивами улюбленого роману К. С. Льюїса 1955 року "Небіж чарівника".

Деніел Крейґ зовсім не схожий на агента 007 на нових кадрах. Ця стрічка, що вийде в кінотеатрах 12 лютого, а згодом — на Netflix 2 квітня, розповідає історію походження Нарнії, що передує подіям книги "Лев, Біла Відьма і шафа".

Деніел Крейґ виглядає невпізнавано

На перших оприлюднених фото Деніел виглядає майже невпізнанним у ролі чарівника Ендрю: він стоїть у майстерні, має розпатлане сиве волосся й довгий робочий фартух.

58-річний актор грає дядька юного Діґорі (Девід Маккенна) та сусідки Поллі (Беатріс Кемпбелл) — двох героїв, навколо яких розгортається сюжет.

Деніел Крейґ зіграє в "Нарнії" Фото: Netflix

"Хотілося б сказати, що в нього добрі наміри, але я не впевнений, що це так. Не можна сказати, що він жорстокий, злий чи жахливий. Він надмірно захоплюється тим, що може статися, і через це не помічає людей навколо та наслідків своїх дій", — розповів Крейґ.

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Про що фільм "Нарнія: Небіж чарівника"?

Хоча конкретні деталі сюжету поки що тримають у таємниці, відомо, що стрічка розповідає про дітей — Діґорі та Поллі. Дядько Діґорі, Ендрю — чарівник-аматор, який вірить, що знайшов ключ до переміщення між світами, — відправляє їх у грандіозну пригоду. Офіційний синопсис фільму такий: "Номінантка на премію "Оскар", режисерка Ґрета Ґервіґ уперше переносить на екран улюблену історію К. С. Льюїса "Небіж чарівника" — масштабну пригодницьку стрічку, що запрошує мрійників різного віку стати свідками створення Нарнії".

У романі, опублікованому 1955 року, розповідається про те, "як усе почалося — усі ті переходи між нашим світом і країною Нарнія". Це шоста книга із серії К. С. Льюїса "Хроніки Нарнії", проте хронологічно вона є першою.

У фільмі також зʼявиться Меріл Стріп, яка озвучить Аслана.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

За пригодами агента під прикриттям 007 Джеймса Бонда глядачі стежать з 60-х років. Уже вийшло понад 20 фільмів за книгами письменника Яна Флемінга.

У 2024 році Денієл Крейґ, і його дружина, акторка Рейчел Вайс відвідали прем'єру фільму "Квір" на 81-му Венеційському кінофестивалі.

Також Фокус писав про життя 58-річного Деніела Крейґа.