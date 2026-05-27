Голливудские звезды втянулись в громкий скандал из-за откровенных сцен в фильмах (фото)

Голливуд всколыхнул новый громкий скандал из-за съемок постельных сцен: известный британский сценарист и продюсер Расселл Т. Дэвис жестко раскритиковал Гвинет Пэлтроу и других топ-звезд, которые выступают против координаторов интима. Дэвис обвинил привилегированных актеров в эгоизме и игнорировании безопасности менее известных коллег, тогда как ветераны киноиндустрии продолжают настаивать, что лишний контроль только разрушает творческую спонтанность.

63-летний продюсер Расселл Т. Дэвис (автор хитов "Близкие друзья" и "Это грех") выступил в защиту координаторов интима, чья профессия стала популярной после движения #MeToo. Его возмущение вызвало заявление 53-летней Гвинет Пэлтроу, которая призналась, что попросила такого специалиста "отойти в сторону" во время съемок откровенных сцен с 30-летним Тимоти Шаламе в их новой драме "Марти Суприм. Гений комбинаций", пишет RadarOnline.com.

Инсайдеры из телеиндустрии отмечают, что этот вопрос стал одним из самых противоречивых в Голливуде. Дэвис буквально разразился гневом, комментируя поведение знаменитостей.

"В последнее время появилась целая волна очень известных актеров, которые говорят, что координаторы интима не нужны. Они — позорные существа. У них так много власти в шоу-бизнесе и столько привилегий, что они понятия не имеют, как это — быть обычным наемным актером без всякого влияния на площадке. Позор им", — отметил он.

Позиция Гвинет Пэлтроу и ветеранов кино

Сама Пэлтроу спровоцировала эту дискуссию, заявив, что чувствует себя неловко из-за чрезмерной "хореографии" интима, которую требуют современные правила.

Гвинет Пэлтроу: "Я из того поколения, когда ты просто раздеваешься, ложишься в постель, и камера включается. Мы [с Шаламе] сказали: "Думаю, у нас все хорошо. Можете немного отойти". Актриса также выразила опасения, что молодые артисты теряют спонтанность под давлением жестких инструкций.

Гвинет Пэлтроу целуется с Шаламе в фильме "Марти Суприм. Гений комбинаций"

Ким Бейсингер: Звезда эротической драмы "9 1/2 недель" поддержала коллегу: "Я не представляю, чтобы кто-то подходил ко мне и спрашивал: "Вы не против, если они положат руку сюда?". Это просто еще один лишний человек в комнате. Мы либо разберемся с этим сами, либо нет".

Шон Бин: Актер, известный по роли в "Игре престолов", ранее также заявлял, что такие специалисты лишь "портят естественность процесса".

Кейт Уинслет и безопасность молодых актеров

Несмотря на критику со стороны "старой гвардии", молодое поколение актеров и многие современные продюсеры считают координаторов интима такой же необходимостью, как и постановщиков трюков. Они помогают выстроить личные границы и создать атмосферу доверия.

Эту позицию горячо поддерживает и Кейт Уинслет. Звезда "Титаника" отметила, что хотела бы иметь такую поддержку в начале своей карьеры.

"Я бы получила огромную пользу от наличия координатора интима каждый раз, когда мне приходилось играть в любовной сцене, быть полуобнаженной или даже просто целоваться", — сказала она.

