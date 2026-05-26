Годится в дочери: 70-летний Мел Гибсон вывел в свет новую возлюбленную (фото)

Мел Гибсон, похоже, нарушил собственное обещание встречаться только с женщинами, которым за 30. Голливудского актера заметили в Риме в компании 44-летней итальянской актрисы Антонеллы Сальвуччи, с которой он нежно обнимался, целовался и гулял по городу под лунным светом.

Как стало известно RadarOnline.com, звезда "Смертельного оружия" находился в итальянской столице на съемках ленты "Страсти Христовы: Воскресение — Часть 1". Перед прогулкой по известным достопримечательностям Рима пару заскочили за ужином в рыбном ресторане Micalusi Real Fish. Они держались за руки, целовались на улице, а затем остановились на смотровой площадке "Зодиак" и у фонтана Фонтаноне на холме Яникул.

Несмотря на очевидный романтический вайб, инсайдеры утверждают, что Гибсон сейчас официально одинок, а это прощание якобы было просто "дружеским" перед его возвращением в США.

Нарушенное обещание актера

Эти романтические новости появились вскоре после разрыва Мела с его многолетней партнершей, 35-летней Розалинд Росс. Актер подтвердил расставание в декабре 2025 года, хотя пара разошлась еще годом ранее.

Відео дня

"Мел шутил, что если снова начнет встречаться после Розалинд, то выберет кого-то за 30, потому что ему нравится молодая энергия и приключения. И теперь друзья поддразнивают его, ведь Антонелла хоть и роскошная и значительно моложе его, но не совсем в том возрасте, о котором он говорил", — поделился источник из окружения актера.

Девушка Мела Гибсона — Антонелла Сальвуччи Фото: mega

Другой инсайдер добавил, что Мел весь вечер выглядел абсолютно очарованным: "Какими бы ни были эти отношения, люди вокруг Мела считают, что он явно выбросил свои старые правила в окно".

Для свидания Гибсон выбрал максимально непринужденный стиль: белую рубашку, джинсы, бейсболку и сабо Crocs. Зато Сальвуччи выглядела эффектно в облегченном коричневом кожаном комбинезоне с розовой сумочкой.

Кто такая Антонелла Сальвуччи?

Антонелла — бывшая фотомодель и телеведущая. Она больше всего известна своими ролями в фильмах ужасов, таких как "Начало: Почувствуй мертвых" (The Beginning: Feel the Dead) и "Симфония кошмаров" (Nightmare Symphony). В начале этого года в эфире итальянского телешоу актриса призналась, что когда-то пережила "любовь с первого взгляда" к Шону Пенну после их встречи в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

59-летний Венсан Кассель с юной девушкой вышел на красную дорожку Канн.

Голливудский актер Джим Керри впервые официально появился на публике со своей давней возлюбленной по имени Минзи.

Кроме того, хирка "Сумерек" Кристен Стюарт вышла замуж за сценаристку Дилан Мейер.