Годится в дочери: 70-летний Мел Гибсон вывел в свет новую возлюбленную (фото)
Мел Гибсон, похоже, нарушил собственное обещание встречаться только с женщинами, которым за 30. Голливудского актера заметили в Риме в компании 44-летней итальянской актрисы Антонеллы Сальвуччи, с которой он нежно обнимался, целовался и гулял по городу под лунным светом.
Как стало известно RadarOnline.com, звезда "Смертельного оружия" находился в итальянской столице на съемках ленты "Страсти Христовы: Воскресение — Часть 1". Перед прогулкой по известным достопримечательностям Рима пару заскочили за ужином в рыбном ресторане Micalusi Real Fish. Они держались за руки, целовались на улице, а затем остановились на смотровой площадке "Зодиак" и у фонтана Фонтаноне на холме Яникул.
Несмотря на очевидный романтический вайб, инсайдеры утверждают, что Гибсон сейчас официально одинок, а это прощание якобы было просто "дружеским" перед его возвращением в США.
Нарушенное обещание актера
Эти романтические новости появились вскоре после разрыва Мела с его многолетней партнершей, 35-летней Розалинд Росс. Актер подтвердил расставание в декабре 2025 года, хотя пара разошлась еще годом ранее.
"Мел шутил, что если снова начнет встречаться после Розалинд, то выберет кого-то за 30, потому что ему нравится молодая энергия и приключения. И теперь друзья поддразнивают его, ведь Антонелла хоть и роскошная и значительно моложе его, но не совсем в том возрасте, о котором он говорил", — поделился источник из окружения актера.
Другой инсайдер добавил, что Мел весь вечер выглядел абсолютно очарованным: "Какими бы ни были эти отношения, люди вокруг Мела считают, что он явно выбросил свои старые правила в окно".
Для свидания Гибсон выбрал максимально непринужденный стиль: белую рубашку, джинсы, бейсболку и сабо Crocs. Зато Сальвуччи выглядела эффектно в облегченном коричневом кожаном комбинезоне с розовой сумочкой.
Кто такая Антонелла Сальвуччи?
Антонелла — бывшая фотомодель и телеведущая. Она больше всего известна своими ролями в фильмах ужасов, таких как "Начало: Почувствуй мертвых" (The Beginning: Feel the Dead) и "Симфония кошмаров" (Nightmare Symphony). В начале этого года в эфире итальянского телешоу актриса призналась, что когда-то пережила "любовь с первого взгляда" к Шону Пенну после их встречи в Лос-Анджелесе.
