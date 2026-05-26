Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Годится в дочери: 70-летний Мел Гибсон вывел в свет новую возлюбленную (фото)

девушка Мела Гибсона
Актер Мел Гибсон | Фото: mega

Мел Гибсон, похоже, нарушил собственное обещание встречаться только с женщинами, которым за 30. Голливудского актера заметили в Риме в компании 44-летней итальянской актрисы Антонеллы Сальвуччи, с которой он нежно обнимался, целовался и гулял по городу под лунным светом.

Как стало известно RadarOnline.com, звезда "Смертельного оружия" находился в итальянской столице на съемках ленты "Страсти Христовы: Воскресение — Часть 1". Перед прогулкой по известным достопримечательностям Рима пару заскочили за ужином в рыбном ресторане Micalusi Real Fish. Они держались за руки, целовались на улице, а затем остановились на смотровой площадке "Зодиак" и у фонтана Фонтаноне на холме Яникул.

Несмотря на очевидный романтический вайб, инсайдеры утверждают, что Гибсон сейчас официально одинок, а это прощание якобы было просто "дружеским" перед его возвращением в США.

Нарушенное обещание актера

Эти романтические новости появились вскоре после разрыва Мела с его многолетней партнершей, 35-летней Розалинд Росс. Актер подтвердил расставание в декабре 2025 года, хотя пара разошлась еще годом ранее.

Відео дня

"Мел шутил, что если снова начнет встречаться после Розалинд, то выберет кого-то за 30, потому что ему нравится молодая энергия и приключения. И теперь друзья поддразнивают его, ведь Антонелла хоть и роскошная и значительно моложе его, но не совсем в том возрасте, о котором он говорил", — поделился источник из окружения актера.

как выглядит возлюбленная Мела Гибсона
Девушка Мела Гибсона — Антонелла Сальвуччи
Фото: mega

Другой инсайдер добавил, что Мел весь вечер выглядел абсолютно очарованным: "Какими бы ни были эти отношения, люди вокруг Мела считают, что он явно выбросил свои старые правила в окно".

Для свидания Гибсон выбрал максимально непринужденный стиль: белую рубашку, джинсы, бейсболку и сабо Crocs. Зато Сальвуччи выглядела эффектно в облегченном коричневом кожаном комбинезоне с розовой сумочкой.

Кто такая Антонелла Сальвуччи?

Антонелла — бывшая фотомодель и телеведущая. Она больше всего известна своими ролями в фильмах ужасов, таких как "Начало: Почувствуй мертвых" (The Beginning: Feel the Dead) и "Симфония кошмаров" (Nightmare Symphony). В начале этого года в эфире итальянского телешоу актриса призналась, что когда-то пережила "любовь с первого взгляда" к Шону Пенну после их встречи в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, хирка "Сумерек" Кристен Стюарт вышла замуж за сценаристку Дилан Мейер.