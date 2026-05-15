59-летний Венсан Кассель с юной девушкой вышел на красную дорожку Канн (фото)

59-летний французский актер и бывший Моники Беллуччи Венсан Кассель представил на красной дорожке Каннского кинофестиваля свою возлюбленную, 29-летнюю модель Нару Баптисту.

Пара посетила звездное шествие мероприятия на Лазурном побережье Франции, презентовав драматический триллер "Параллельные истории", где Венсан исполнил одну из главных ролей. Кадры уже "гуляют" по сети.

Для вечера актер выбрал черный классический костюм с белой рубашкой и галстуком, дополнив образ очками.

А мама его сына появилась в бархатном черном платье Schiaparelli с открытыми плечами и мягкими драпировками. Образ Нары завершили бриллиантовые серьги и трендовая прическа пикси.

Юная девушка Касселя: что известно

О романе модели со старшим на 30 лет французским актером стало известно в 2023. В апреле того же года он развелся с моделью Тиной Кунаки. Сейчас пара еще не жената.

В начале 2025 года у пары родился сын Каэтано. Для актера сын стал четвертым ребенком. В свое время Моника Беллуччи родила от него дочерей Деву и Леони. А вторая жена француза Тина Кунаки — девочку Амазонию.

