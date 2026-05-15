59-річний Венсан Кассель з юною дівчиною вийшов на червону доріжку Канн (фото)

59-річний французький актор та колишній Моніки Беллуччі Венсан Кассель представив на червоній доріжці Каннського кінофестивалю свою кохану, 29-річну модель Нару Баптісту.

Пара відвідала зірковий хідник заходу на Лазуровому узбережжі Франції, презентувавши драматичний трилер "Паралельні історії", де Венсан виконав одну з головних ролей. Кадри вже "гуляють" мережею.

Кассель та Баптіста в Каннах

Для вечора актор вибрав чорний класичний костюм з білою сорочкою та краваткою, доповнивши образ окулярами.

А мама його сина з’явилася в оксамитовій чорній сукні Schiaparelli з відкритими плечима та м’якими драпіруваннями. Образ Нари завершили діамантові сережки та трендова зачіска піксі.

Венсан Кассель та Нара Баптіста в Каннах

Юна дівчина Касселя: що відомо

Про роман моделі зі старшим на 30 років французьким актором стало відомо у 2023. У квітні того ж року він розлучився з моделлю Тіною Кунакі. Наразі пара ще не одружена.

На початку 2025 року в пари народився син Каетано. Для актора син став четвертою дитиною. Свого часу Моніка Беллуччі народила від нього доньок Деву та Леоні. А друга дружина француза Тіна Кунакі — дівчинку Амазонію.

