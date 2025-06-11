20-річна донька Моніки Беллуччі показала свого "гарячого" бойфренда: хто він такий (фото)

20-річна італійсько-французька акторка та модель Дева Кассель показала рідкісні кадри зі своїм бойфрендом, 26-річним актором Саулом Нанні.

Related video

Знімками донька Моніки Беллуччі поділилася в Instagram.

"Час летить", — написала юна знаменитість.

На першому фото Дева позувала в обіймах свого "гарячого" коханого, ймовірно, на відпочинку. Саул у кепці сидів поруч з обраницею.

Дева Кассель та Саул Нанні Фото: Instagram/Deva Cassel

На другому чорно-білому знімку закохані позують в обіймах. У коментарях до допису Саул залишив емодзі у вигляді серця.

З ким зустрічається донька Моніки Беллуччі

Дева Кассель перебуває у стосунках з італійським актором Саулом Нанні. Пара познайомилася під час зйомок серіалу від Netflix "Леопард", що відбувалися навесні 2023 року. Дева та Саул зробили стосунки публічними в жовтні 2023 року, коли модель опублікувала в Instagram фото з підписом: "Це правда".

Саул Нанні — італійський актор, народився в Болоньї. Уперше він дебютував у кіно 2014 року, зігравши в масовці, а популярним серед європейської молодіжної аудиторії його зробив дитячий ситком "Алекс і Ко", серіал, який транслювався на каналі Disney.

У січні 2024 року пара вперше з’явилася разом на показі Dior у Парижі.

Дева Кассель та Саул Нанні Фото: Instagram/Deva Cassel

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Моніка Беллуччі публічно звернулася до своїх доньок, Деви та Леоні, у День матері.

Дева Кассель вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 26-річним італійським актором Саулом Нанні.

Крім того, нова дівчина Венсана Касселя Нара Баптіста показала їхнього маленького сина.