20-річна донька Моніки Беллуччі показала свого "гарячого" бойфренда: хто він такий (фото)
20-річна італійсько-французька акторка та модель Дева Кассель показала рідкісні кадри зі своїм бойфрендом, 26-річним актором Саулом Нанні.
Знімками донька Моніки Беллуччі поділилася в Instagram.
"Час летить", — написала юна знаменитість.
На першому фото Дева позувала в обіймах свого "гарячого" коханого, ймовірно, на відпочинку. Саул у кепці сидів поруч з обраницею.
На другому чорно-білому знімку закохані позують в обіймах. У коментарях до допису Саул залишив емодзі у вигляді серця.
З ким зустрічається донька Моніки Беллуччі
Дева Кассель перебуває у стосунках з італійським актором Саулом Нанні. Пара познайомилася під час зйомок серіалу від Netflix "Леопард", що відбувалися навесні 2023 року. Дева та Саул зробили стосунки публічними в жовтні 2023 року, коли модель опублікувала в Instagram фото з підписом: "Це правда".
Саул Нанні — італійський актор, народився в Болоньї. Уперше він дебютував у кіно 2014 року, зігравши в масовці, а популярним серед європейської молодіжної аудиторії його зробив дитячий ситком "Алекс і Ко", серіал, який транслювався на каналі Disney.
У січні 2024 року пара вперше з’явилася разом на показі Dior у Парижі.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Моніка Беллуччі публічно звернулася до своїх доньок, Деви та Леоні, у День матері.
- Дева Кассель вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 26-річним італійським актором Саулом Нанні.
Крім того, нова дівчина Венсана Касселя Нара Баптіста показала їхнього маленького сина.