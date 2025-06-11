20-летняя дочь Моники Беллуччи показала своего "горячего" бойфренда: кто он такой (фото)

20-летняя итальянско-французская актриса и модель Дева Кассель показала редкие кадры со своим бойфрендом, 26-летним актером Саулом Нанни.

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На первом фото Дева позировала в объятиях своего "горячего" возлюбленного, вероятно, на отдыхе. Саул в кепке сидел рядом с избранницей.

Дева Кассель и Саул Нанни Фото: Instagram/Deva Cassel

На втором черно-белом снимке влюбленные позируют в объятиях. В комментариях к посту Саул оставил эмодзи в виде сердца.

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Дева Кассель находится в отношениях с итальянским актером Саулом Нанни. Пара познакомилась во время съемок сериала от Netflix "Леопард", которые проходили весной 2023 года. Дева и Саул сделали отношения публичными в октябре 2023 года, когда модель опубликовала в Instagram фото с подписью: "Это правда".

Саул Нанни — итальянский актер, родился в Болонье. Впервые он дебютировал в кино в 2014 году, сыграв в массовке, а популярным среди европейской молодежной аудитории его сделал детский ситком "Алекс и Ко", сериал, который транслировался на канале Disney.

В январе 2024 года пара впервые появилась вместе на показе Dior в Париже.

Дева Кассель и Саул Нанни Фото: Instagram/Deva Cassel

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