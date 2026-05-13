92-річна Джоан Коллінз відвідала Каннський кінофестиваль з чоловіком (фото)

92-річна британська акторка Джоан Коллінз вразила всіх у захопливій сукні на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2026.

Зірка серіалу "Династія" відвідала церемонію відкриття та показ фільму "Електрична Венера", а кадрами вже поділилася в Instagram.

Джоан Коллінз у Каннах

Акторка вкотре довела, що справжній голлівудський гламур не знає віку, з'явившись на 79-му щорічному Каннському кінофестивалі у Франції.

92-річна Джоан Коллінз привернула увагу в приголомшливій кутюрній сукні. Вийшовши на знамениту червону доріжку, зірка екрану втілила позачасову елегантність у скульптурній білій сукні, прикрашеній драматичними рюшами, схожими на пелюстки, що обрамляли її декольте. Облягаючий силует спадав до підлоги, створюючи ефект статуї, що підкреслював її витонченість.

Джоан Коллінз та Персі Гібсон

Зірка "Династії" доповнила образ класичними чорними оперними рукавичками, сліпучим діамантовим намистом та сережками-люстрами, що виблискували під спалахами камер фотографів. Ніжно окреслені очі, рум'янець та яскраві рожеві губи доповнювали ансамбль.

Джоан Коллінз у Каннах

До зірки приєднався її чоловік, 61-річний продюсер Персі Гібсон — у чорному смокінгу.

