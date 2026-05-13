92-летняя Джоан Коллинз посетила Каннский кинофестиваль с мужем (фото)
92-летняя британская актриса Джоан Коллинз поразила всех в захватывающем платье на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2026.
Звезда сериала "Династия" посетила церемонию открытия и показ фильма "Электрическая Венера", а кадрами уже поделилась в Instagram.
Актриса в очередной раз доказала, что настоящий голливудский гламур не знает возраста, появившись на 79-м ежегодном Каннском кинофестивале во Франции.
92-летняя Джоан Коллинз привлекла внимание в потрясающем кутюрном платье. Выйдя на знаменитую красную дорожку, звезда экрана воплотила вневременную элегантность в скульптурном белом платье, украшенном драматическими рюшами, похожими на лепестки, обрамляющие ее декольте. Облегающий силуэт спадал до пола, создавая эффект статуи, подчеркивающий ее изящество.
Звезда "Династии" дополнила образ классическими черными оперными перчатками, ослепительным бриллиантовым ожерельем и серьгами-люстрами, сверкающими под вспышками камер фотографов. Нежно очерченные глаза, румянец и яркие розовые губы дополняли ансамбль.
К звезде присоединился ее муж, 61-летний продюсер Перси Гибсон — в черном смокинге.
