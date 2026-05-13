92-летняя Джоан Коллинз посетила Каннский кинофестиваль с мужем (фото)

92-летняя британская актриса Джоан Коллинз поразила всех в захватывающем платье на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2026.

Звезда сериала "Династия" посетила церемонию открытия и показ фильма "Электрическая Венера", а кадрами уже поделилась в Instagram.

Джоан Коллинз в Каннах

Актриса в очередной раз доказала, что настоящий голливудский гламур не знает возраста, появившись на 79-м ежегодном Каннском кинофестивале во Франции.

92-летняя Джоан Коллинз привлекла внимание в потрясающем кутюрном платье. Выйдя на знаменитую красную дорожку, звезда экрана воплотила вневременную элегантность в скульптурном белом платье, украшенном драматическими рюшами, похожими на лепестки, обрамляющие ее декольте. Облегающий силуэт спадал до пола, создавая эффект статуи, подчеркивающий ее изящество.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон Фото: Instagram

Звезда "Династии" дополнила образ классическими черными оперными перчатками, ослепительным бриллиантовым ожерельем и серьгами-люстрами, сверкающими под вспышками камер фотографов. Нежно очерченные глаза, румянец и яркие розовые губы дополняли ансамбль.

Джоан Коллинз в Каннах

К звезде присоединился ее муж, 61-летний продюсер Перси Гибсон — в черном смокинге.

