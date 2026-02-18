92-летняя Джоан Коллинз показалась с младшим на 31 год мужем (фото)

92-летняя британская актриса, известная игрой в сериале "Династия", Джоан Коллинз поздравила с 24-й годовщиной брака своего мужа, 61-летнего продюсера Перси Гибсона.

В Instagram знаменитость обратилась к своему избраннику, поделившись совместным фото. Ровно 24 года назад они связали себя узами брака.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон празднуют годовщину

"24 года свадебной благодати — спасибо тебе, дорогой Перси, что делаешь мою жизнь такой удивительной (и он говорит то же самое)", — отметила актриса.

На фото Коллинз позирует в нежно-голубом платье с акцентными рукавами и шляпе в тон. Тем временем Перси предстал в деловом костюме с галстуком, обнимая свою возлюбленную и улыбаясь на камеру.

В комментариях влюбленных, между которыми разница в возрасте 31 год, активно начали поздравлять друзья и фанаты.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон Фото: Instagram

Муж Джоан Коллинз

Перси Гибсон, который на 31 год моложе актрисы, является пятым мужем звезды "Династии". Пара поженилась в феврале 2002 года.

Избранник Коллинз родом из Перу и стал голливудским продюсером и создал проект "Кто хочет стать миллионером".

Актриса ранее была замужем за Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.

