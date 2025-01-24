91-летняя Джоан Коллинз отдыхает с младшим на 31 год мужем в Мексике (фото)

Джоан Коллинз и Перси Гибсон поженились в 2002 году. Продюсер стал пятым мужем звезды "Династии".

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91-летняя британская актриса Джоан Коллинз показала отдых со своим мужем, 60-летним продюсером Перси Гибсоном. Солнечными снимками звезда сериала "Династия" поделилась в Instagram.

Джоан держалась за руки со своим возлюбленным, когда пара вместе отдыхала на шезлонге во время отпуска в Канкуне, Мексика.

Звезда экрана позировала в белом купальнике и пляжной накидке. Она дополнила летний образ посреди зимы большой белой шляпой с широкими полями и розовыми зеркальными очками, а Перси Гибсон продемонстрировал синие шорты для плавания с принтом. Продюсер также примерил солнцезащитные очки.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон

Останавливаясь в пятизвездочном отеле Esencia, Джоан Коллинз также позировала для фото с персоналом, когда написала: "Огромная благодарность замечательному персоналу, который баловал нас каждый день!"

Надев легкое летнее платье с голубым принтом и соответствующую шляпку, она сказала поклонникам: "Мне так повезло быть в Канкуне, погода идеальная. Мы прекрасно проводим время в прекрасном отеле".

Джоан Коллинз

"Мы спаслись от пожаров и вот мы здесь. Это так красиво. Это была самая фантастическая неделя, и мы с Перси просто замечательно провели время", — добавила она.

Перси Гибсон, который на 31 год моложе Джоан Коллинз, является пятым мужем звезды "Династии". Пара поженилась в феврале 2002 года.

Избранник британской актрисы родом из Перу и стал голливудским продюсером, известным прежде всего тем, что создал проект "Кто хочет стать миллионером".

Напомним, Джоан Коллинз заметили на свидании с Перси Гибсоном.

Также Фокус писал о стильном образе Джоан Коллинз.