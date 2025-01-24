91-річна Джоан Коллінз відпочиває з молодшим на 31 рік чоловіком у Мексиці (фото)

Джоан Коллінз та Персі Гібсон одружилися у 2002 році. Продюсер став пʼятим чоловіком зірки "Династії".

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91-річна британська акторка Джоан Коллінз показала відпочинок зі своїм чоловіком, 60-річним продюсером Персі Гібсоном. Сонячними знімками зірка серіалу "Династія" поділилася в Instagram.

Джоан трималася за руки зі своїм коханим, коли пара разом відпочивала на шезлонгу під час відпустки в Канкуні, Мексика.

Зірка екрану позувала в білому купальнику та пляжній накидці. Вона доповнила літній образ посеред зими великим білим капелюхом з широкими крисами та рожевими дзеркальними окулярами, а Персі Гібсон продемонстрував сині шорти для плавання з принтом. Продюсер також приміряв сонцезахисні окуляри.

Джоан Коллінз та Персі Гібсон

Зупиняючись у п’ятизірковому готелі Esencia, Джоан Коллінз також позувала для фото з персоналом, коли написала: "Величезна подяка чудовому персоналу, який балував нас щодня!"

Одягнувши легку літню сукню з блакитним принтом і відповідний капелюшок, вона сказала шанувальникам: "Мені так пощастило бути в Канкуні, погода ідеальна. Ми чудово проводимо час у прекрасному готелі".

Джоан Коллінз

"Ми врятувалися від пожеж і ось ми тут. Це так красиво. Це був найфантастичніший тиждень, і ми з Персі просто чудово провели час", — додала вона.

Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за Джоан Коллінз, є п'ятим чоловіком зірки "Династії". Пара одружилася у лютому 2002 року.

Обранець британської акторки родом з Перу і став голлівудським продюсером, відомим насамперед тим, що створив проєкт "Хто хоче стати мільйонером".

Нагадаємо, Джоан Коллінз помітили на побаченні з Персі Гібсоном.

Також Фокус писав про стильний образ Джоан Коллінз.