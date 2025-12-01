92-летняя Джоан Коллинз вывела в свет гораздо более молодого мужа: кто он (фото)

92-летняя британская актриса Джоан Коллинз появилась вместе со своим мужем Перси Гибсоном, когда они вместе посетили премьеру мюзикла "Паддингтон".

Голливудская легенда продемонстрировала чувство стиля, прибыв на театральное представление вместе со своим 60-летним возлюбленным. Об этом пишет Daily Mail.

Джоан Коллинз вышла в свет с мужем

Звезда "Династии" укуталась от холода и надела белое пальто из искусственного меха. Также Джоан продемонстрировала пушистую шапку в тон, натянутую на уши.

Коллинз добавила к своему образу черные брюки и сапоги до колена, а также надела элегантные кожаные перчатки. Джоан была в приподнятом настроении, проходя по красной дорожке мероприятия, дополнив свой образ розовыми тенями для век и яркими губами.

Пара сверкнула улыбкой на камеру, прижимаясь друг к другу, а Перси Гибсон выглядел изящно в клетчатых брюках, серой водолазке и темном блейзере.

Джоан Коллинз с мужем Фото: Daily Mail

В мюзикле "Паддингтон" рассказывается история маленького мишки из Перу, который прибывает в Лондон, где случайная встреча с семьей Браун приводит к тому, что он находит новый дом.

Джоан Коллинз Фото: Shutterstock

Муж Джоан Коллинз

Перси Гибсон, который на 31 год моложе Джоан Коллинз, является пятым мужем звезды "Династии". Пара поженилась в феврале 2002 года.

Избранник британской актрисы родом из Перу и стал голливудским продюсером, известным прежде всего тем, что создал проект "Кто хочет стать миллионером".

Коллинз ранее была замужем за Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.

