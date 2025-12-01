92-річна Джоан Коллінз вивела у світ набагато молодшого чоловіка: хто він (фото)

92-річна британська акторка Джоан Коллінз з'явилася разом зі своїм чоловіком Персі Гібсоном, коли вони разом відвідали прем'єру мюзиклу "Паддінгтон".

Голлівудська легенда продемонструвала почуття стилю, прибувши на театральну виставу разом зі своїм 60-річним коханим. Про це пише Daily Mail.

Джоан Коллінз вийшла у світ з чоловіком

Зірка "Династії" закуталася від холоду та одягнула біле пальто зі штучного хутра. Також Джоан продемонструвала пухнасту шапку в тон, натягнуту на вуха.

Коллінз додала до свого образу чорні штани та чоботи до коліна, а також одягла елегантні шкіряні рукавички. Джоан була у піднесеному настрої, проходячи червоною доріжкою заходу, доповнивши свій образ рожевими тінями для повік та яскравими губами.

Пара блиснула посмішкою на камеру, притискаючись одне до одного, а Персі Гібсон виглядав витончено у картатих штанах, сірій водолазці та темному блейзері.

Джоан Коллінз з чоловіком Фото: Daily Mail

У мюзиклі "Паддінгтон" розповідається історія маленького ведмедика з Перу, який прибуває до Лондона, де випадкова зустріч з родиною Браун призводить до того, що він знаходить новий дім.

Джоан Коллінз Фото: Shutterstock

Чоловік Джоан Коллінз

Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за Джоан Коллінз, є п'ятим чоловіком зірки "Династії". Пара одружилася у лютому 2002 року.

Обранець британської акторки родом з Перу і став голлівудським продюсером, відомим насамперед тим, що створив проєкт "Хто хоче стати мільйонером".

Коллінз раніше була одружена з Максвеллом Рідом, Ентоні Ньюлі, Роном Кассом і Пітером Холмом.

