92-річна Джоан Коллінз вийшла у світ з набагато молодшим чоловіком (фото)

92-річна британська акторка Джоан Коллінз продемонструвала свій образ, що кидає виклик віку, приєднавшись до свого 60-річного чоловіка Персі Гібсона на Балу Shooting Star у Лондоні.

Джоан очолила зірок, які з'явилися на заході, що проводився на підтримку дитячих хоспісів Shooting Star. Про це пише Daily Mail.

Коллінз влаштувала гламурний парад на червоній доріжці в блискучій золотій сукні з блискітками та відкритими плечима, яка мала розріз на ногах.

Зірка серіалу "Династія" поєднала образ із золотими металевими туфлями на шпильках та доповнила образ масивним золотим браслетом та сережками-підвісками.

Джоан Коллінз та Персі Гібсон Фото: Shutterstock

Джоан позувала для фотографій разом зі своїм п'ятим чоловіком, 60-річним продюсером та актором Персі Гібсоном, з яким вона одружена з 2002 року. Він обрав для виходу класичний чорний костюм з білою сорочкою та метеликом.

Джоан Коллінз та Персі Гібсон Фото: Shutterstock

Особисте життя Джоан Коллінз

Персі Гібсон молодший за свою зіркову обраницю на понад 30 років. Родом з Перу, Персі — відомий голлівудський продюсер, відомий, перш за все, як продюсер фільму "Хто хоче стати мільйонером".

У Джоан Коллінз є 53-річна дочка Кеті від третього чоловіка Рона Касса та двоє старших дітей Тара та Олександр Ньюлі від першого шлюбу з Ентоні Ньюлі.

У віці лише восьми років Кеті мало не загинула в жахливій дорожньо-транспортній пригоді та провела 47 днів у комі з серйозними травмами голови та переломом ключиці.

Перший чоловік Джоан, Максвелл Рід, був ірландським актором, з яким вона прийшла до вівтаря в 1956 році.

