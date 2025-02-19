91-річну Джоан Коллінз помітили на побаченні з молодшим на 31 рік чоловіком (фото)

Джоан Коллінз та Персі Гібсон одружені понад 20 років. Продюсер став пʼятим чоловіком зірки серіалу "Династія".

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91-річну британську акторку Джоан Коллінз і її 60-річного чоловіка Персі Гібсона помітили на побаченні, коли вони трималися за руки. Про це пише Daily Mail.

Пару "зловили" папараці в Західному Голлівуді. Закохані насолоджувалися романтичною вечерею в ресторані знаменитостей Craig's.

Зірка серіалу "Династія" виглядала стильно, коли вийшла в довгому білому вовняному пальті, накинутому поверх білого в’язаного джемпера та елегантних чорних штанів.

Коллінз поєднала його з чорно-білим шарфом і доповнила образ темними сонцезахисними окулярами та золотими прикрасами.

Тим часом Персі Гібсон допоміг своїй дружині вийти з ресторану. Продюсер був у чорному блейзері поверх білої сорочки на ґудзиках і в бежевих штанах.

Джоан Коллінз та Персі Гібсон

Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за акторку, є п'ятим чоловіком Джоан Коллінз. Пара одружилася у лютому 2002 року.

Обранець британської зірки екрану родом з Перу і став голлівудським продюсером, відомим насамперед тим, що створив проєкт "Хто хоче стати мільйонером".

Коллінз раніше була одружена з Максвеллом Рідом, Ентоні Ньюлі, Роном Кассом і Пітером Холмом.

Нагадаємо, Джоан Коллінз та Персі Гібсон відпочивали в Канкуні.

Також Фокус писав про стильний образ Джоан Коллінз.