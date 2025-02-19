91-летнюю Джоан Коллинз заметили на свидании с младшим на 31 год мужем (фото)
Джоан Коллинз и Перси Гибсон женаты более 20 лет. Продюсер стал пятым мужем звезды сериала "Династия".
91-летнюю британскую актрису Джоан Коллинз и ее 60-летнего мужа Перси Гибсона заметили на свидании, когда они держались за руки. Об этом пишет Daily Mail.
Пару "поймали" папарацци в Западном Голливуде. Влюбленные наслаждались романтическим ужином в ресторане знаменитостей Craig's.
Звезда сериала "Династия" выглядела стильно, когда вышла в длинном белом шерстяном пальто, накинутом поверх белого вязаного джемпера и элегантных черных брюк.
Коллинз сочетала его с черно-белым шарфом и дополнила образ темными солнцезащитными очками и золотыми украшениями.
Тем временем Перси Гибсон помог своей жене выйти из ресторана. Продюсер был в черном блейзере поверх белой рубашки на пуговицах и в бежевых брюках.
Перси Гибсон, который на 31 год моложе актрисы, является пятым мужем Джоан Коллинз. Пара поженилась в феврале 2002 года.
Избранник британской звезды экрана родом из Перу и стал голливудским продюсером, известным прежде всего тем, что создал проект "Кто хочет стать миллионером".
Коллинз ранее была замужем за Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.
Напомним, Джоан Коллинз и Перси Гибсон отдыхали в Канкуне.
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