91-летнюю Джоан Коллинз заметили на свидании с младшим на 31 год мужем (фото)

Джоан Коллинз и Перси Гибсон женаты более 20 лет. Продюсер стал пятым мужем звезды сериала "Династия".

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91-летнюю британскую актрису Джоан Коллинз и ее 60-летнего мужа Перси Гибсона заметили на свидании, когда они держались за руки. Об этом пишет Daily Mail.

Пару "поймали" папарацци в Западном Голливуде. Влюбленные наслаждались романтическим ужином в ресторане знаменитостей Craig's.

Звезда сериала "Династия" выглядела стильно, когда вышла в длинном белом шерстяном пальто, накинутом поверх белого вязаного джемпера и элегантных черных брюк.

Коллинз сочетала его с черно-белым шарфом и дополнила образ темными солнцезащитными очками и золотыми украшениями.

Тем временем Перси Гибсон помог своей жене выйти из ресторана. Продюсер был в черном блейзере поверх белой рубашки на пуговицах и в бежевых брюках.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон

Перси Гибсон, который на 31 год моложе актрисы, является пятым мужем Джоан Коллинз. Пара поженилась в феврале 2002 года.

Избранник британской звезды экрана родом из Перу и стал голливудским продюсером, известным прежде всего тем, что создал проект "Кто хочет стать миллионером".

Коллинз ранее была замужем за Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.

Напомним, Джоан Коллинз и Перси Гибсон отдыхали в Канкуне.

Также Фокус писал о стильном образе Джоан Коллинз.