92-річна Джоан Коллінз засвітилася в ефектному пляжному образі (фото)

92-річна британська акторка Джоан Коллінз показала кадри відпочинку на півдні Франції. Зірка серіалу "Династія" продемонструвала свої довгі ноги та нестаріючу красу.

Кінодіва позувала на шезлонгу. На Джоан Коллінз був білий суцільний купальник та червоний капелюх. Фото вона поділилася в Instagram.

"Повернення червоного капелюха на численні прохання", — написала знаменитість.

Образ акторка довершила бірюзовими прикрасами та парео. Не обійшлася Джоан і без яскравого мейкапу, який часто демонструє. Зокрема, Коллінз похизувалася перед камерою своїми довгими ногами.

Джоан Коллінз Фото: instagram/joancollinsdbe

Користувачі мережі засипали компліментами зірку "Династії":

"Яка насолода для очей, насолоджуватися такою красою і гламуром. Магія"

"Назавжди Джоан".

"Ти просто казкова, моя прекрасна подруга".

Джоан Коллінз у свої 92 Фото: instagram/joancollinsdbe

Були й ті, хто помітив використання фільтрів на фото.

Як відомо, зірка "Династії" обов'язково п'є "тонни" води під час і після нічного пиття, щоб не боліла голова вранці, а також проводить цілий день у ліжку. Актриса щодня виконує вправи на розтяжку, а тричі на тиждень займається з тренером через Zoom.

