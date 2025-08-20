92-летняя Джоан Коллинз засветилась в эффектном пляжном образе (фото)

92-летняя британская актриса Джоан Коллинз показала кадры отдыха на юге Франции. Звезда сериала "Династия" продемонстрировала свои длинные ноги и нестареющую красоту.

Related video

Кинодива позировала на шезлонге. На Джоан Коллинз был белый сплошной купальник и красная шляпа. Фото она поделилась в Instagram.

"Возвращение красной шляпы по многочисленным просьбам", — написала знаменитость.

Образ актриса довершила бирюзовыми украшениями и парео. Не обошлась Джоан и без яркого макияжа, который часто демонстрирует. В частности, Коллинз похвасталась перед камерой своими длинными ногами.

Джоан Коллинз Фото: instagram/joancollinsdbe

Пользователи сети засыпали комплиментами звезду "Династии":

"Какое наслаждение для глаз, наслаждаться такой красотой и гламуром. Магия"

"Навсегда Джоан".

"Ты просто сказочная, моя прекрасная подруга".

Джоан Коллинз в свои 92 Фото: instagram/joancollinsdbe

Были и те, кто заметил использование фильтров на фото.

Как известно, звезда "Династии" обязательно пьет "тонны воды" во время и после ночного питья, чтобы не болела голова утром, а также проводит целый день в постели. Актриса ежедневно выполняет упражнения на растяжку, а трижды в неделю занимается с тренером через Zoom.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

92-летнюю Джоан Коллинз и ее 60-летнего мужа Перси Гибсона заметили на свидании.

Актриса с мужем отдыхали в Канкуне.

Кроме того, Джоан Коллинз выглядела стильно, наслаждаясь шопингом.