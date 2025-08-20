Поддержите нас UA
92-летняя Джоан Коллинз засветилась в эффектном пляжном образе (фото)

Джоан Коллинз в свои 92 показала стройную фигуру
Джоан Коллинз в свои 92 | Фото: instagram/joancollinsdbe

92-летняя британская актриса Джоан Коллинз показала кадры отдыха на юге Франции. Звезда сериала "Династия" продемонстрировала свои длинные ноги и нестареющую красоту.

Кинодива позировала на шезлонге. На Джоан Коллинз был белый сплошной купальник и красная шляпа. Фото она поделилась в Instagram.

"Возвращение красной шляпы по многочисленным просьбам", — написала знаменитость.

Образ актриса довершила бирюзовыми украшениями и парео. Не обошлась Джоан и без яркого макияжа, который часто демонстрирует. В частности, Коллинз похвасталась перед камерой своими длинными ногами.

джоан коллинз
Джоан Коллинз
Фото: instagram/joancollinsdbe

Пользователи сети засыпали комплиментами звезду "Династии":

  • "Какое наслаждение для глаз, наслаждаться такой красотой и гламуром. Магия"
  • "Навсегда Джоан".
  • "Ты просто сказочная, моя прекрасная подруга".
Джоан Коллинз
Джоан Коллинз в свои 92
Фото: instagram/joancollinsdbe

Были и те, кто заметил использование фильтров на фото.

Как известно, звезда "Династии" обязательно пьет "тонны воды" во время и после ночного питья, чтобы не болела голова утром, а также проводит целый день в постели. Актриса ежедневно выполняет упражнения на растяжку, а трижды в неделю занимается с тренером через Zoom.

