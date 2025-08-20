92-летняя Джоан Коллинз засветилась в эффектном пляжном образе (фото)
92-летняя британская актриса Джоан Коллинз показала кадры отдыха на юге Франции. Звезда сериала "Династия" продемонстрировала свои длинные ноги и нестареющую красоту.
Кинодива позировала на шезлонге. На Джоан Коллинз был белый сплошной купальник и красная шляпа. Фото она поделилась в Instagram.
"Возвращение красной шляпы по многочисленным просьбам", — написала знаменитость.
Образ актриса довершила бирюзовыми украшениями и парео. Не обошлась Джоан и без яркого макияжа, который часто демонстрирует. В частности, Коллинз похвасталась перед камерой своими длинными ногами.
Пользователи сети засыпали комплиментами звезду "Династии":
- "Какое наслаждение для глаз, наслаждаться такой красотой и гламуром. Магия"
- "Навсегда Джоан".
- "Ты просто сказочная, моя прекрасная подруга".
Были и те, кто заметил использование фильтров на фото.
Как известно, звезда "Династии" обязательно пьет "тонны воды" во время и после ночного питья, чтобы не болела голова утром, а также проводит целый день в постели. Актриса ежедневно выполняет упражнения на растяжку, а трижды в неделю занимается с тренером через Zoom.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- 92-летнюю Джоан Коллинз и ее 60-летнего мужа Перси Гибсона заметили на свидании.
- Актриса с мужем отдыхали в Канкуне.
Кроме того, Джоан Коллинз выглядела стильно, наслаждаясь шопингом.