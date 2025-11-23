92-летняя Джоан Коллинз вышла в свет с гораздо более молодым мужем (фото)

92-летняя британская актриса Джоан Коллинз продемонстрировала свой образ, бросающий вызов возрасту, присоединившись к своему 60-летнему мужу Перси Гибсону на Балу Shooting Star в Лондоне.

Джоан возглавила звезд, которые появились на мероприятии, проводившемся в поддержку детских хосписов Shooting Star. Об этом пишет Daily Mail.

Коллинз устроила гламурный парад на красной дорожке в блестящем золотом платье с блестками и открытыми плечами, которое имело разрез на ногах.

Звезда сериала "Династия" соединила образ с золотыми металлическими туфлями на шпильках и дополнила образ массивным золотым браслетом и серьгами-подвесками.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон Фото: Shutterstock

Джоан позировала для фотографий вместе со своим пятым мужем, 60-летним продюсером и актером Перси Гибсоном, с которым она жената с 2002 года. Он выбрал для выхода классический черный костюм с белой рубашкой и бабочкой.

Личная жизнь Джоан Коллинз

Перси Гибсон моложе своей звездной избранницы более чем на 30 лет. Родом из Перу, Перси — известный голливудский продюсер, известный, прежде всего, как продюсер фильма "Кто хочет стать миллионером".

У Джоан Коллинз есть 53-летняя дочь Кэти от третьего мужа Рона Касса и двое старших детей Тара и Александр Ньюли от первого брака с Энтони Ньюли.

В возрасте всего восьми лет Кэти чуть не погибла в ужасном дорожно-транспортном происшествии и провела 47 дней в коме с серьезными травмами головы и переломом ключицы.

Первый муж Джоан, Максвелл Рид, был ирландским актером, с которым она пришла к алтарю в 1956 году.

