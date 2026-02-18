92-річна Джоан Коллінз показалася з молодшим на 31 рік чоловіком (фото)

92-річна британська акторка, відома грою в серіалі "Династія", Джоан Коллінз привітала з 24-ю річницею шлюбу свого чоловіка, 61-річного продюсера Персі Гібсона.

В Instagram знаменитість звернулася до свого обранця, поділившись спільним фото. Рівно 24 роки тому вони повʼязали себе узами шлюбу.

Джоан Коллінз та Персі Гібсон святкують річницю

"24 роки весільної благодаті — спасибі тобі, дорогий Персі, що робиш моє життя таким дивовижним (і він каже те саме)", — зазначила акторка.

На фото Коллінз позує в ніжно-блакитній сукні з акцентними рукавами та капелюсі в тон. Тим часом Персі постав у діловому костюмі з краваткою, обіймаючи свою кохану та посміхаючись на камеру.

У коментарях закоханих, між якими різниця у віці 31 рік, активно почали вітати друзі та фанати.

Джоан Коллінз та Персі Гібсон Фото: Instagram

Чоловік Джоан Коллінз

Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за акторку, є п'ятим чоловіком зірки "Династії". Пара одружилася у лютому 2002 року.

Обранець Коллінз родом з Перу і став голлівудським продюсером та створив проєкт "Хто хоче стати мільйонером".

Акторка раніше була одружена з Максвеллом Рідом, Ентоні Ньюлі, Роном Кассом і Пітером Холмом.

