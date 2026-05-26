Годиться в дочки: 70-річний Мел Гібсон вивів у світ нову кохану (фото)

Мел Гібсон, схоже, порушив власну обіцянку зустрічатися лише з жінками, яким за 30. Голлівудського актора помітили в Римі в компанії 44-річної італійської акторки Антонелли Сальвуччі, з якою він ніжно обіймався, цілувався та гуляв містом під місячним сяйвом.

Як стало відомо RadarOnline.com, зірка "Смертельної зброї" перебував в італійській столиці на зйомках стрічки "Страсті Христові: Воскресіння — Частина 1". Перед прогулянкою відомими пам'ятками Рима пару заскочили за вечерею в рибному ресторані Micalusi Real Fish. Вони трималися за руки, цілувалися на вулиці, а згодом зупинилися на оглядовому майданчику "Зодіак" та біля фонтану Фонтаноне на пагорбі Янікул.

Попри очевидний романтичний вайб, інсайдери стверджують, що Гібсон наразі офіційно самотній, а це прощання нібито було просто "дружнім" перед його поверненням до США.

Порушена обіцянка актора

Ці романтичні новини з'явилися невдовзі після розриву Мела з його багаторічною партнеркою, 35-річною Розалінд Росс. Актор підтвердив розставання у грудні 2025 року, хоча пара розійшлася ще роком раніше.

"Мел жартував, що якщо знову почне зустрічатися після Розалінд, то обере когось за 30, бо йому подобається молода енергія та пригоди. Тож тепер друзі піддражнюють його, адже Антонелла хоч і розкішна та значно молодша за нього, але не зовсім у тому віці, про який він говорив", — поділилося джерело з оточення актора.

Дівчина Мела Гібсона – Антонелла Сальвуччі Фото: mega

Інший інсайдер додав, що Мел увесь вечір виглядав абсолютно зачарованим: "Хоч би якими були ці стосунки, люди навколо Мела вважають, що він явно викинув свої старі правила у вікно".

Для побачення Гібсон обрав максимально невимушений стиль: білу сорочку, джинси, бейсболку та сабо Crocs. Натомість Сальвуччі виглядала ефектно в облеглому коричневому шкіряному комбінезоні з рожевою сумочкою.

Хто така Антонелла Сальвуччі?

Антонелла — колишня фотомодель і телеведуча. Вона найбільше відома своїми ролями у фільмах жахів, таких як "Початок: Відчуй мертвих" (The Beginning: Feel the Dead) та "Симфонія кошмарів" (Nightmare Symphony). На початку цього року в ефірі італійського телешоу акторка зізналася, що колись пережила "кохання з першого погляду" до Шона Пенна після їхньої зустрічі в Лос-Анджелесі.

