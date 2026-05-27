Голлівудські зірки втягнулися у гучний скандал через відверті сцени у фільмах (фото)

Голлівуд сколихнув новий гучний скандал через зйомки постільних сцен: відомий британський сценарист та продюсер Расселл Т. Девіс жорстко розкритикував Гвінет Пелтроу та інших топзірок, які виступають проти координаторів інтиму. Девіс звинуватив привілейованих акторів у егоїзмі та ігноруванні безпеки менш відомих колег, тоді як ветерани кіноіндустрії продовжують наполягати, що зайвий контроль лише руйнує творчу спонтанність.

63-річний продюсер Расселл Т. Девіс (автор хітів "Близькі друзі" та "Це гріх") виступив на захист координаторів інтиму, чия професія стала популярною після руху #MeToo. Його обурення викликала заява 53-річної Гвінет Пелтроу, яка зізналася, що попросила такого фахівця "відійти вбік" під час зйомок відвертих сцен із 30-річним Тімоті Шаламе у їхній новій драмі "Марті Супрім. Геній комбінацій", пише RadarOnline.com.

Інсайдери з телеіндустрії зазначають, що це питання стало одним із найбільш суперечливих у Голлівуді. Девіс буквально вибухнув гнівом, коментуючи поведінку знаменитостей.

"Останнім часом з'явилася ціла хвиля дуже відомих акторів, які кажуть, що координатори інтиму не потрібні. Вони — ганебні істоти. У них так багато влади в шоу-бізнесі та стільки привілеїв, що вони поняття не мають, як це — бути звичайним найманим актором без жодного впливу на майданчику. Ганьба їм", — зазначив він.

Позиція Гвінет Пелтроу та ветеранів кіно

Сама Пелтроу спровокувала цю дискусію, заявивши, що почувається ніяково через надмірну "хореографію" інтиму, яку вимагають сучасні правила.

Гвінет Пелтроу: "Я з того покоління, коли ти просто роздягаєшся, лягаєш у ліжко, і камера вмикається. Ми [з Шаламе] сказали: "Думаю, у нас все добре. Можете трохи відійти". Актриса також висловила побоювання, що молоді артисти втрачають спонтанність під тиском жорстких інструкцій.

Гвінет Пелтроу цілується з Шаламе у фільмі "Марті Супрім. Геній комбінацій" Фото: Instagram

Кім Бейсінгер: Зірка еротичної драми "9 1/2 тижнів" підтримала колегу: "Я не уявляю, щоб хтось підходив до мене і питав: "Ви не проти, якщо вони покладуть руку сюди?". Це просто ще одна зайва людина в кімнаті. Ми або розберемося з цим самі, або ні".

Шон Бін: Актор, відомий за роллю в "Грі престолів", раніше також заявляв, що такі фахівці лише "псують природність процесу".

Кейт Вінслет та безпека молодих акторів

Попри критику з боку "старої гвардії", молодше покоління акторів та багато сучасних продюсерів вважають координаторів інтиму такою ж необхідністю, як і постановників трюків. Вони допомагають вибудувати особисті кордони та створити атмосферу довіри.

Цю позицію палко підтримує і Кейт Вінслет. Зірка "Титаніка" зазначила, що хотіла б мати таку підтримку на початку своєї кар'єри.

"Я б отримала величезну користь від наявності координатора інтиму щоразу, коли мені доводилося грати у любовній сцені, бути напівоголеною чи навіть просто цілуватися", — сказала вона.

