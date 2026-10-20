У Києві почали зйомки фільму "За двома зайцями. 90-і": про що буде стрічка (фото)

У Києві стартували зйомки нового кінофільму під назвою "За двома зайцями. 90-і". За словами продюсерів, це буде не римейк картини, а цілком нова кінострічка під час другої половини 1990-х.

Режисером картини став Аркадій Непиталюк, а сценарій до неї написали Людмила Тимошенко та Аркадій Непиталюк. Про це йдеться в заяві Держкіно України.

"Ця історія — не стільки продовження, скільки сучасне переосмислення культового фільму "За двома зайцями" та самих 90-х. Це комедія чудового режисера Аркадія Непиталюка, за якою стоїть велика українська команда. У назві герої женуться за двома зайцями, а творці, схоже, взялися ще й за глядача — і мають усі шанси його наздогнати", — сказав очільник Агенції Андрій Осіпов.

Традиційне розбиття тарілки перед початком зйомок Фото: пресцентр Держкіно

Він додає, що будь-який фільм, створений під час війни, це — "складна спільна праця", яка вимагає справжньої мужності, карколомної винахідливості й неабиякої витримки. Пан Осіпов додає, що проєкт став переможцем цьогорічної "Тисячовесни" й розпочав роботу, не чекаючи на фінансування.

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"Щиро бажаю успіхів та обіцяю, що Мінкульт й Держкіно та я особисто підтримуватимемо команду фільму "За двома зайцями. 90-ті" на всіх етапах виробництва й кінопрокату", — резюмував очільник Держкіно.

Про що буде нова картина: деталі

У описі майбутньої картини вказано, що події картини відбуватимуться у Києві в 1997-ому. За сюжетом дрібний аферист Слава Хвостов заборгував гроші бандитам та впливовому депутату Івану Івановичу.

"Щоб вибратися з фінансової пастки, він вирішує одружитися з багатою спадкоємицею Ілоною Сірковою. Та є нюанс: Слава вже публічно пообіцяв одружитися з Галею", — йдеться в описі.

Тарілка з переліком усіх учасників зйомок, яку традиційно розбивають перед початком знімального процесу Фото: пресцентр Держкіно

У Держкіно повідомили, що оловні ролі у кінострічці виконають такі актори та акторки: Олексій Гнатковський, Кароліна Мруга, Олена Хохлаткіна, Римма Зюбіна, Сергій Детюк, Іван Шаран, Марія Краснощок, Софія Лешишак, Михайло Матюхін, Роман Ясіновський, Олександр Ярема, Леся Самаєва, Олена Узлюк та інші.

Наразі Держагенція з питань кіно не повідомляє, коли завершаться зйомки фільму. Також не оголошувалося, коли відбудеться прем'єра кінокартини.

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