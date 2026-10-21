"Укрпочта" оказалась в центре книжного скандала: на новом маркетплейсе обнаружили произведения авторов из РФ (фото)

Новый маркетплейс "Укрпочты" оказался в центре скандала сразу после запуска. Украинские читатели обнаружили на платформе пиратские книги, а также произведения российских авторов. В комментарии для "Фокуса" в "Укрпочте" объяснили ситуацию и рассказали, как планируют избегать подобных случаев в будущем.

21 октября "Укрпочта" совместно с Kasta запустила маркетплейс с ассортиментом из более чем 10 миллионов товаров. Однако уже в первый день работы платформы украинские читатели обратили внимание на её ассортимент книг.

О возможной продаже пиратских изданий сообщила владелица книжного Telegram-канала "Неизлечимый книгоман" Татьяна Гонченко. Она отмечает, что на платформе "Укрпочта" заметила книги российских авторов, а также продукцию, которая, вероятно, нарушает права интеллектуальной собственности.

"Укрпочта запустила свой маркет, а там прямо с порога — куча пиратских книг. Что можно говорить о борьбе с пиратством в нашей стране, если даже УП позволяет пиратам зарабатывать?" — пишет автор книжного Telegram-канала.

Видео дня

Автор популярного книжного Telegram-канала сообщила о "пиратских книгах" на маркетплейсе "Укрпочты" Фото: скриншот

В следующем посте г-жа Гонченко добавила, что помимо "пиратских" книг обнаружила произведения российских авторов. По мнению автора канала "Неизлечимый книголюб", эта продукция также может иметь "пиратское" происхождение.

"И книги российских авторов тоже продают в магазине Укрпочты. Тоже пиратские, но как же это постыдно", — пишет госпожа Гонченко.

На маркетплейсе "Укрпочты" также появились книги российских авторов Фото: скриншот

Среди авторов, чьи произведения, по словам блогерши, были представлены на платформе, — российская писательница Анна Джейн, известная своими молодежными любовными романами.

Реакция сети

Эти публикации вызвали возмущение среди украинских пользователей. В комментариях читатели призывали обращаться с жалобами в "Укрпочту", а также сообщать в издательства, книги которых могли продаваться с нарушением авторских прав.

"Наиболее эффективными будут жалобы издательств, чьи книги на "Укрпочте" продают в виде пиратских копий", — отметил один из комментаторов.

Другие предлагали оставлять отзывы о приложении компании в Google Play и App Store, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Что говорят в АО "Укрпочта": ответ на скандал в сети

После того как об этом стало известно, Фокус обратился в пресс-службу "Укрпочты" с запросом о продаже изданий, которые могут нарушать права интеллектуальной собственности, а также о появлении книг российских авторов на маркетплейсе. В компании сообщили, что уже отреагировали на ситуацию.

"Мы оперативно отреагировали совместно с партнерами — указанные издания уже удалены с маркетплейса", — говорится в ответе.

Ответ пресс-службы АО "Укрпочта" на обвинения в размещении пиратских и российских книг Фото: скриншот

Представители почтового оператора подчеркнули, что главная цель создания маркетплейса — "поддерживать украинских производителей и предпринимателей", а также создавать "удобную и доступную площадку для покупок".

"Укрпочта Маркет только что начала работу, поэтому мы внимательно относимся к отзывам и вместе с партнерами совершенствуем процессы проверки ассортимента, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем", — говорится в ответе АО "Укрпочта" на запрос "Фокуса".

Ранее Фокус сообщал о том, что Украина входит в топ-10 рейтинга потребления пиратского контента. В Украине зафиксирован очень высокий показатель потребления пиратского контента — он составляет 80–85 %.

Впоследствии стало известно, что в Германии разразился громкий скандал, связанный с книгой о войне. Анонсированный выход книги в жанре любовного романа писательницы Юны Либрехт "Кто я, когда ты меня видишь" был приостановлен из-за критики в сети за попытку романтизации российско-украинской войны.