В Германии разразился громкий скандал из-за книги о войне РФ против Украины: реакция сети (фото)

В Германии разразился громкий скандал из-за анонсированного выхода книги писательницы Юны Либрехт в жанре любовного романа "Кто я, когда ты меня видишь". Издательство Molino Verlag полностью приостановило выпуск романа из-за критики в сети за попытку романтизации российско-украинской войны.

В тексте рассказывается о любви между украинской гражданской женщиной и российским оккупантом, что возмутило многих читателей и, в частности, украинцев. Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на агентство dpa.

"После резкой критики книжное издательство в Баден-Вюртемберге прекратило публикацию вымышленной истории любви между украинской женщиной и российским солдатом. По просьбе автора было решено не публиковать роман "Wer ich bin, wenn du mich siehst" ("Кто я, когда ты меня видишь" на немецком — ред.) из-за критических комментариев в соцсетях", — говорится в тексте.

Автор в Instagram публиковала свою будущую книгу Фото: скриншот

В то же время издание пишет, что книгу и её мотивы подвергли критике ещё до появления анонсированной истории. СМИ сообщает, что в обращении к издателю один человек выразил "сомнения относительно того, насколько чутко издатель относится к украинскому опыту и какой подход он использует в изображении войны, учитывая маркетинговый стиль истории".

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"Изображение российского солдата в качестве спасителя и романтического партнера украинского мирного жителя в оккупированном Херсоне грозит романтизацией реальности военной оккупации, насилия и страданий гражданского населения Украины, отмечают критики", — пишет немецкое издание.

До начала скандала книга этой авторки была представлена на Goodreads и Amazon Фото: Amazon

О чем идет речь в книге Юны Либрехт и реакция издателей на высказывания автора

В официальном описании книги на сайте издательства (в настоящее время страница удалена с официального сайта) говорится, что действие романа начинается весной 2022 года в оккупированном РФ городе Херсоне. Главная героиня по имени Люся, гражданская жительниця, "теряет почти всё, что до сих пор составляло смысл её жизни", а после взрыва "её спасает российский солдат в маске".

"Когда вскоре они встречаются снова, между ними завязываются тайные, полные сильных чувств отношения. Чем ближе Люся подпускает к себе мужчину, скрывающегося за маской, тем очевиднее становится, что любовь не способна устранить ни насилие, ни чувство вины. Их близость становится тяжелым испытанием, в котором сталкиваются страх, сострадание и моральная ответственность", — говорилось в описании книги.

С сайта издательства удалили всю информацию о скандальной книге Фото: скриншот

"Идея автора заключалась в том, что двое людей встречаются, и эта человеческая встреча побеждает внешнее созвездие. На самом деле это роман, который пропагандирует человечность и мир и выступает против войны", — заявил СМИ руководитель Molino Verlag Матиас Слуничек и добавил, что считает реакцию в сети "организованной акцией".

Впоследствии сама Юна Либрехт прокомментировала громкий скандал. По её словам, она сама не родом из Украины, а также не ставила перед собой цель воссоздать в романе реальные события войны. В то же время она приносит извинения, если кто-то испытает боль или горе, ведь своим текстом она не хотела никого обидеть.

"Я не хотела романтизировать войну. Это никогда не было моим намерением", — сказала автор издательству dpa.

После скандала издательство удалило все посты и публикации о книге, а Юна Либрехт удалила свой аккаунт в социальных сетях Фото: скриншот

Украинцы возмущены "романом" Либрехт: реакция сети

После появления новости о публикации романа читатели в Украине и за рубежом были возмущены таким поступком издателей и автора. В комментариях в популярных книжных пабликах они откровенно выражали возмущение действиями автора, а наибольшую поддержку получили следующие высказывания:

"Сейчас начнут жаловаться на плохих украинцев, которые затаскали бедную автору и маленькое издательство — и всё из-за "книги" о любви!";

"Для тех, кто не живет в условиях этой войны, это всего лишь популярный сюжет "от врагов до любовников". Легкое чтиво на вечер. Так что эту книгу будут покупать и читать";

"Мне вообще интересно, как идея такого сеттинга могла прийти в голову (если не рассматривать вариант, что это прор*снява компания)";

"Как надоели эти придурки, эксплуатирующие наше горе. Пусть о Второй мировой пишут свои "das ist fantastisch";

"Я написал этому издателю на почту о книге. Так он обвинил меня в ущемлении свободы слова. Какой-то абсурд!".

Ранее Фокус сообщал о том, как украинское издательство уничтожит тираж книги Юлианны Караман. Издательство "Абрикос" возмутило то, что писательница представила книгу на русском языке, а также репостила сообщения читателей из РФ.

Впоследствии стало известно, что Ольга Токарчук выпустила новый роман. Текст книги "Света слишком много" уже начали переводить на украинский язык, и вскоре украинские читатели смогут её приобрести.