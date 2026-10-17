У Німеччині стався гучний скандал із книжкою про війну РФ проти України: реакція мережі (фото)

У Німеччині стався гучний скандал через анонсований вихід книжки у жанрі любовного роману письменниці Юни Лібрехт "Хто я, коли ти мене бачиш". Видавництво Molino Verlag повністю зупинило вихід роману через критику в мережі за спробу романтизації російської-української війни.

У тексті оповідається про любов між українською цивільною жінкою та російським окупантом, що обурило багатьох читачів і українців зокрема. Про це повідомляє видання Tagesspiegel з посиланням на агентство dpa.

"Після жорсткої критики книжкове видавництво в Баден-Вюртемберзі припинило публікацію вигаданої історії кохання між українською жінкою та російським солдатом. За проханням авторки було вирішено не публікувати роман "Wer ich bin, wenn du mich siehst" ( "Хто я, коли ти мене бачиш" німецькою — ред.) через критичні коментарі в соцмережах", — вказано в тексті.

Авторка в Інстаграмі виставляла свою майбутню книжку Фото: скриншот

Водночас видання пише, що книжку та її мотиви розкритикували ще до появи анонсованої історії. ЗМІ пише, що в повідомленні до видавця одна особа висловила "сумніви щодо того, наскільки чутливо видавець ставиться до українського досвіду і який підхід воно використовує у зображенні війни, враховуючи маркетинговий стиль історії".

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"Зображення російського солдата як рятівника та романтичного партнера українського цивільного в окупованому Херсоні ризикує романтизувати реальність військової окупації, насильства та страждань цивільного населення України, вказують критики", — пише німецьке видання.

До початку скандалу книжка авторки була на Goodreads та Amazon Фото: Amazon

Про що йдеться в книжці Юни Лібрехт і реакція видавців з авторкою

В офіційному описі книжки на сайті видавництва (наразі сторінка видалена з офіційного сайту), що історія роман починається навесні 2022 року в окупованому РФ місті Херсон. Головна героїня — цивільна українка з іменем Люся "втрачає майже все, що досі становило сенс її життя", а після вибуху "її рятує російський солдат у масці".

"Коли невдовзі вони зустрічаються знову, між ними виникають таємні, сповнені сильних почуттів стосунки. Що ближче Люся підпускає до себе чоловіка, який ховається за маскою, то очевиднішим стає, що любов не здатна скасувати ані насильство, ані провину. Їхня близькість стає важким випробуванням, у якому стикаються страх, співчуття та моральна відповідальність", — йшлося в описі книжки.

З сайту видавництва видалили всю інформацію про скандальну книжку Фото: скриншот

"Ідея авторки полягала в тому, що двоє людей зустрічаються, і ця людська зустріч перемагає зовнішнє сузір'я. Насправді це роман, який пропагує людяність і мир, і виступає проти війни", — сказав ЗМІ керівник Molino Verlag Матіас Слунічек і додав, що вважає реакцію в мережі була "організованою діяльністю".

Згодом сама авторка прокоментувала гучний скандал. За її словами, вона сама не походить з України, а також не ставила собі за мету відтворити у романі реальні події війни. Водночас авторка перепрошує, якщо хтось відчує біль чи горе, адже своїм текстом не хотіла нікого образити.

"Я не хотіла романтизувати війну. Це ніколи не було моїм наміром", — сказала авторку видавництву dpa.

Після скандалу видавництво видалило всі дописи та публікації про книжку, а Юна Лібрехт видалила свій акаунт у соцмережах Фото: скриншот

Українці обурені "романом" Лібрехт: реакція мережі

Після появи новини про публікацію роману, читачі в Україні та закордоном були обурені таким вчинком видавців і авторки. У коментарях в популярних книжкових пабліках вони відверто висловлювали обурення до дій авторки, а найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Зараз почнуть скаржитися на поганих українців, які зацькували бідну авторку та маленьке видавництво — і все через книжку про кохання!";

"Для тих, хто не живе в цій війні, це всього лише популярний сюжет "від ворогів до коханців". Жуйка на вечір. Тож цю книгу будуть купувати і читати";

"Мені взагалі цікаво, як ідея такого сеттінгу могла прийти в голову (якщо не розглядати варіант, шо це прор*снява компанія)";

"Задовбали ці ракушки юзати наше горе. Хай про другу світову пишуть свій дас іст фантастиш";

"Я написав цьому видавцеві на пошту про книжку. Так він мене звинуватив в утиску свободи слова. Абсурд якийсь!".

Раніше Фокус повідомляв про те, як українське видавництво знищить наклад книги Юліанни Караман. Видавництво "Абрикос" обурив той факт, що письменниця презентувала книгу російською, а також репостила дописи читачів із РФ.

Згодом стало відомо, що Ольга Токарчук випустила новий роман. Текст книжки "Світу забагато" вже почали перекладати українською, і її скоро зможуть придбати українські читачі.