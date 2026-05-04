В топ 10 худших стран мира: сколько украинцев потребляют пиратский контент, — Megogo

В Украине зафиксирован очень большой показатель потребления пиратского контента — он составляет 80-85%. При этом часто аудитория не понимает легальные и нелегальные сервисы, заявили в Megogo.

Об этом рассказал Chief Product Officer Megogo Егор Яроцкий на подкасте "Сигнал и Шум". По его словам, часто украинцы просто выбирают выбор "места просмотра" по первым результатам в Google.

"Большинство пользователей не знают слова "легально" и чем оно отличается от пиратства на сегодня, поэтому выбирают то, что им предлагают на первых страницах. Мы видим непосредственно по трафику пиратских ресурсов и сами оцениваем (уровень пиратства в Украине — ред.) где-то на уровне 80%. То есть условно 8 из 10 людей пиратят сегодня, в первую очередь фильмовый контент", — отметил он.

Яроцкий рассказал, что по показателю потребления пиратского контента Украина входит в топ-10 стран мира, говорится в исследованиях антипиратских ассоциаций. В то же время за последние 15 лет есть определенный сдвиг к ответственному потреблению.

Відео дня

Особенно он отметил кино и сериалы, которые большинство украинцев смотрят на пиратских ресурсах.

Как отличается ситуация в Украине и Европе

Яроцкий пояснил, что в соседней Польше уровень пиратства составляет около 20% против 80% в Украине. В других странах, в зависимости от регулирования, этот процент может быть еще меньше.

"В Германии и скандинавских странах работает модель, где тебе автоматически поступает штраф от интернет-провайдера за пиратский контент. При этом провайдер сам получает часть этого штрафа, то есть он заинтересован в легальном потреблении", — пояснил он.

Какие решения могут быть эффективны для Украины

По мнению представителя компании, модель жестких методов не была бы эффективной. Вместо этого он предлагает снижать количество пиратских сайтов, борясь с тем, чтобы они появлялись в топе в выдачах поисковиков.

"Мы видим, что уменьшение пиратского предложения на рынке "не через пользователя" и постепенное снижение — это наш путь и задача всех игроков на рынке. Не только платформ, а также продакшн-студий; тех, кто снимает кино; тех, кто является частью экосистемы интеллектуальной собственности", — пояснил он.

Еще одной проблемой Яроцкий называет непонимание последствий пиратства. По его словам, с бесплатного просмотра на каком-то сервисов могут быть уплачены налоги в российский бюджет, за которые потом будут строиться ракеты, которые полетят в Украину.

В спорте украинцы смотрят российские трансляции

По его словам, в спорте удалось достичь частичного успеха в борьбе с пиратством. Сейчас есть технологии, которые выявляют и блокируют в онлайне конкретного абонента, который проводит рестрим.

Однако часть украинских пользователей с недавнего времени вернулась к российским трансляциям.

"Россиянам отдали права и открыли возможность для трансляций. Теперь наши граждане идут на пиратские стримы и смотрят их с российскими комментариями и комментаторами на условном Okko. Смотрят футбол на "понятном" языке для них. Принципиально, чтобы не платить нам", — пояснил он.

Напомним, что в конце 2025 года разгорелся скандал из-за того, что украинский певец Владимир Дантес якобы загрузил нелегальный файл с текстом романа "Священник" Сьерры Симоне. Пользователей, которые напоминали ему об авторском праве, артист блокировал.

Напомним, ранее Фокус писал:

Мини-сериалы стали настоящим хитом за последние годы. Стриминговый сервис Netflix поймал "волну", став одним из главных производителей такого формата.

Кроме того, мы собрали для вас отличный список любовных комедий на любой вкус. Некоторые ленты просто повеселят и оставят приятное послевкусие, а другие заставят задуматься о важном.

Кстати, апрель в кино был насыщенным и разноплановым. Индустрия подготовила как минимум два громких релиза, которые имеют все шансы оживить прокат: один из самых ожидаемых фильмов года и жуткий хоррор с мумией.