В топ 10 худших стран мира: сколько украинцев потребляют пиратский контент, — Megogo
В Украине зафиксирован очень большой показатель потребления пиратского контента — он составляет 80-85%. При этом часто аудитория не понимает легальные и нелегальные сервисы, заявили в Megogo.
Об этом рассказал Chief Product Officer Megogo Егор Яроцкий на подкасте "Сигнал и Шум". По его словам, часто украинцы просто выбирают выбор "места просмотра" по первым результатам в Google.
"Большинство пользователей не знают слова "легально" и чем оно отличается от пиратства на сегодня, поэтому выбирают то, что им предлагают на первых страницах. Мы видим непосредственно по трафику пиратских ресурсов и сами оцениваем (уровень пиратства в Украине — ред.) где-то на уровне 80%. То есть условно 8 из 10 людей пиратят сегодня, в первую очередь фильмовый контент", — отметил он.
Яроцкий рассказал, что по показателю потребления пиратского контента Украина входит в топ-10 стран мира, говорится в исследованиях антипиратских ассоциаций. В то же время за последние 15 лет есть определенный сдвиг к ответственному потреблению.
Особенно он отметил кино и сериалы, которые большинство украинцев смотрят на пиратских ресурсах.
Как отличается ситуация в Украине и Европе
Яроцкий пояснил, что в соседней Польше уровень пиратства составляет около 20% против 80% в Украине. В других странах, в зависимости от регулирования, этот процент может быть еще меньше.
"В Германии и скандинавских странах работает модель, где тебе автоматически поступает штраф от интернет-провайдера за пиратский контент. При этом провайдер сам получает часть этого штрафа, то есть он заинтересован в легальном потреблении", — пояснил он.
Какие решения могут быть эффективны для Украины
По мнению представителя компании, модель жестких методов не была бы эффективной. Вместо этого он предлагает снижать количество пиратских сайтов, борясь с тем, чтобы они появлялись в топе в выдачах поисковиков.
"Мы видим, что уменьшение пиратского предложения на рынке "не через пользователя" и постепенное снижение — это наш путь и задача всех игроков на рынке. Не только платформ, а также продакшн-студий; тех, кто снимает кино; тех, кто является частью экосистемы интеллектуальной собственности", — пояснил он.
Еще одной проблемой Яроцкий называет непонимание последствий пиратства. По его словам, с бесплатного просмотра на каком-то сервисов могут быть уплачены налоги в российский бюджет, за которые потом будут строиться ракеты, которые полетят в Украину.
В спорте украинцы смотрят российские трансляции
По его словам, в спорте удалось достичь частичного успеха в борьбе с пиратством. Сейчас есть технологии, которые выявляют и блокируют в онлайне конкретного абонента, который проводит рестрим.
Однако часть украинских пользователей с недавнего времени вернулась к российским трансляциям.
"Россиянам отдали права и открыли возможность для трансляций. Теперь наши граждане идут на пиратские стримы и смотрят их с российскими комментариями и комментаторами на условном Okko. Смотрят футбол на "понятном" языке для них. Принципиально, чтобы не платить нам", — пояснил он.
Напомним, что в конце 2025 года разгорелся скандал из-за того, что украинский певец Владимир Дантес якобы загрузил нелегальный файл с текстом романа "Священник" Сьерры Симоне. Пользователей, которые напоминали ему об авторском праве, артист блокировал.
