В топ 10 найгірших країн світу: скільки українців споживають піратський контент, — Megogo

В Україні зафіксовано дуже великий показник споживання піратського контенту — він складає 80-85%. При цьому часто аудиторія не розуміє легальні та нелегальні сервіси, заявили у Megogo.

Про це розповів Chief Product Officer Megogo Єгор Яроцький на подкасті "Сигнал і Шум". За його словами, часто українці просто обирають вибір "місця перегляду" за першими результатами в Google.

"Більшість користувачів не знають слова "легально" і чим воно відрізняється від піратства на сьогодні, тому обирають те, що їм пропонують на перших сторінках. Ми бачимо безпосередньо по трафіку піратських ресурсів і самі оцінюємо (рівень піратства в Україні — ред.) десь на рівні 80%. Тобто умовно 8 з 10 людей піратять сьогодні, в першу чергу фільмовий контент", — зазначив він.

Яроцький розповів, що за показником споживання піратського контенту Україна входить в топ-10 країн світу, йдеться в дослідженнях антипіратських асоціацій. Водночас за останні 15 років є певний зсув до відповідального споживання.

Відео дня

Особливо він відзначив кіно та серіали, які більшість українців дивляться на піратських ресурсах.

Як відрізняється ситуація в Україні та Європі

Яроцький пояснив, що в сусідній Польщі рівень піратства складає близько 20% проти 80% в Україні. В інших країнах, в залежності від регулювання, цей відсоток може бути ще менший.

"У Німеччині і скандинавських країнах працює модель, де тобі автоматично надходить штраф від інтернет-провайдера за піратський контент. При цьому провайдер сам отримує частину цього штрафу, тобто він зацікавлений в легальному споживанні", — пояснив він.

Які рішення можуть бути ефективні для України

На думку представника компанії, модель жорстких методів не була б ефективною. Натомість він пропонує знижувати кількість піратських сайтів, борючись з тим, щоб вони з'являлися в топі у видачах пошуковиків.

"Ми вбачаємо, що зменшення піратської пропозиції на ринку "не через користувача" і поступове зниження — це наш шлях і задача всіх гравців на ринку. Не лише платформ, а також продакшн-студій; тих, то знімає кіно; тих, хто є частиною екосистеми інтелектуальної власності", — пояснив він.

Ще однією проблемою Яроцький називає нерозуміння наслідків піратства. За його словами, з безкоштовного перегляду на якомусь сервісів можуть бути сплачені податки до російського бюджету, за які потім будуть будуватися ракети, які полетять до України.

У спорті українці дивляться російські трансляції

За його словами, у спорті вдалося досягти часткового успіху у боротьбі з піратством. Наразі є технології, які виявляють та блокують в онлайні конкретного абонента, який проводить рестрім.

Однак частина українських користувачів із недавнього часу повернулася до російських трансляцій.

"Росіянам повіддавали права і відкрили можливість для трансляцій. Тепер наші громадяни йдуть на піратські стріми і дивляться їх із російськими коментарями і коментаторами на умовному Okko. Дивляться футбол "зрозумілою" мовою для них. Принципово, щоб не платити нам", — пояснив він.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року розгорівся скандал через те, що український співак Володимир Дантес нібито завантажив нелегальний файл з текстом роману "Священник" Сьєрри Сімоне. Користувачів, які нагадували йому про авторське право, артист блокував.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Мінісеріали стали справжнім хітом за останні роки. Стрімінговий сервіс Netflix зловив "хвилю", став одним з головних виробників такого формату.

Крім того, ми зібрали для вас чудовий список любовних комедій на будь-який смак. Деякі стрічки просто повеселять і залишать приємний післясмак, а інші заставлять замислитися про важливе.

До речі, квітень у кіно був насиченим і різноплановим. Індустрія підготувала щонайменше два гучні релізи, які мають усі шанси оживити прокат: один із найбільш очікуваних фільмів року та моторошний горор з мумією.