"Укрпошта" потрапила у книжковий скандал: на новому маркетплейсі знайшли твори авторів із РФ (фото)

Новий маркетплейс "Укрпошти" опинився в центрі скандалу одразу після запуску. Українські читачі виявили на платформі піратські книжки, а також твори російських авторів. У коментарі Фокусу в "Укрпошті" пояснили ситуацію та розповіли, як планують уникати подібних випадків у майбутньому.

21 жовтня "Укрпошта" спільно з Kasta запустила маркетплейс із понад 10 мільйонами товарів. Однак уже в перший день роботи платформи українські читачі звернули увагу на її книжковий асортимент.

Про ймовірний продаж піратських видань повідомила власниця книжкового Telegram-каналу "Непозбувний книгочутин" Тетяна Гонченко. Вона вказує,що на платформі "Укрпошта" помітила книжки російських авторів, а також продукцію, яка ймовірно має порушення щодо інтелектуальної власності.

"Укрпошта запустила свій маркет, а там прямо з порога купа піратських книжок. Що можна говорити про боротьбу з піратством в нашій країні, якщо навіть УП дає змогу піратам заробляти?" — пише авторка книжкового телеграм-каналу.

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Авторка популярного книжкового Telegram-каналу повідомила про "піратські книжки" на маркетплейсі Укрпошти Фото: скриншот

В наступному дописі пані Гонченко додала, що крім "піратських" книжок виявила роботи російських авторів. На думку авторки каналу "Непозбувний книгочитун", ця продукція теж може мати "піратське" походження.

"І книжки російських авторів теж в маркеті Укрпошти продають. Теж піратки, але ж який сором", — пише пані Гонченко.

На маркетплейсі "Укрпошти" також знайшлися книжки російських авторів Фото: скриншот

Серед авторів, чиї твори, за повідомленням блогерки, були представлені на платформі, — російська письменниця Анна Джейн, відома молодіжними любовними романами.

Реакція мережі

Публікації викликали обурення серед українських користувачів. У коментарях читачі закликали звертатися зі скаргами до "Укрпошти", а також повідомляти видавництва, чиї книжки могли продаватися з порушенням авторських прав.

"Найбільш ефективними будуть скарги видавництв, чиї тайтли на укрпошті продають у вигляді піратки", — зазначив один із коментаторів.

Інші пропонували залишати відгуки про застосунок компанії в Google Play та App Store, щоб привернути увагу до проблеми.

Що кажуть в АТ "Укрпошта": відповідь на скандал у мережі

Після розголосу Фокус звернувся до пресслужби "Укрпошти" із запитом щодо продажу видань, які можуть порушувати права інтелектуальної власності, та появи книжок російських авторів на маркетплейсі. У компанії повідомили, що вже відреагували на ситуацію.

"Ми оперативно відреагували разом із партнерами — зазначені видання вже прибрано з маркетплейсу", — йдеться у відповіді.

Відповідь пресслужби АТ "Укрпошта" на звинувачення щодо розміщення піратських і російських книжок Фото: скриншот

Представники поштового оператора наголосили, що головна мета створення маркетплейсу — це "підтримувати українських виробників і підприємців", а також створювати "зручний і доступний простір для покупок".

"Укрпошта Маркет щойно розпочав роботу, тому ми уважно ставимося до зворотного зв’язку та разом із партнерами вдосконалюємо процеси перевірки асортименту, щоб запобігати подібним ситуаціям надалі", — йдеться у відповіді АТ "Укрпошта" на запит Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Україна перебуває в топ-10 рейтингу споживання піратського контенту. В Україні зафіксовано дуже великий показник споживання піратського контенту — він складає 80-85%.

Згодом стало відомо, що в Німеччині стався гучний скандал із книжкою про війну. Анонсований вихід книжки у жанрі любовного роману письменниці Юни Лібрехт "Хто я, коли ти мене бачиш" зупинили через критику в мережі за спробу романтизації російської-української війни.