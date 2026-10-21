Старая книга, найденная в шкафу, оказалась редким изданием "Хоббита" Толкина: цена на аукционе поразила всех

В августе 2025 года в английском городе Бат аукционный дом проводил осмотр дома и имущества умершего владельца. Среди личных вещей покойного обнаружили множество справочников и книг, среди которых и нашёлся экземпляр "Хоббита".

Сначала книга без обложки не привлекла внимания экспертов по оценке, но когда возникло подозрение, что это раритет, книгу решили перепроверить. Об этом пишет издание People.

Представительница аукционного дома Auctioneum Кейтлин Райли рассказывает, что книга зелёного цвета с историей "Хоббита" лежала на старой книжной полке. Она вспоминает, что, как только взяла в руки это издание, сразу поняла: это — редкий экземпляр.

"Я не могла поверить своим глазам! Есть несколько ключевых деталей, на которые стоит обратить внимание, когда видишь одно из первых изданий, и когда я проверила каждую из них, все они оказались на месте", — добавила она. "Когда я поняла, что это такое, моё сердце начало бешено биться. Это невероятно редкая находка!" — говорит мисс Райли.

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BBC отмечает, что это издание "Хоббита" Джона Толкина вышло в 1937 году, а тираж составил всего 1500 экземпляров. Особенностью этой серии являются черно-белые иллюстрации к книге, выполненные самим автором.

В издании "Хоббита" 1937 года содержатся личные рисунки Толкина Фото: auctioneum.co.uk

Сначала книгу оценили в 15–17 тыс. долларов (от 675 до 765 тыс. грн), но после приема заявок на аукцион окончательная цена взлетела до 43 тыс. британских фунтов (почти 2,6 млн грн). Кроме того, эксперты по оценке смогли установить, как эта книга пролежала 90 лет и оказалась в Бате.

Г-жа Райли говорит, что эта книга принадлежала библиотеке Хьюберта Пристли, профессора ботаники Оксфордского университета. Именно в этом же учебном заведении на кафедре англосаксонских языков работал Толкин, а Пристли и автор "Властелина колец" лично знали ещё и Клайва Льюиса — автора культовых "Хроник Нарнии".

"Именно связь с Толкином и важное происхождение делают эту книгу такой особенной. Это не просто первое издание; она принадлежала человеку, который, вероятно, называл Толкина своим знакомым", — сказала мисс Райли.

Ранее Фокус сообщал о том, как письмо Толкина о хоббитах было продано на аукционе за баснословную сумму. Автор "Властелина колец" сообщает иллюстраторше, к которой он обращается как "мисс Сайкс", что хоббиты не должны выглядеть как дети, не должны иметь круглые глаза, а должны быть "совершенно обычными" и обязательно с бородами.

Впоследствии стало известно о продаже одного экземпляра "Хоббита" на аукционе. Однако результаты торгов превзошли все ожидания, ведь победитель заплатил в разы больше стартовой цены лота.