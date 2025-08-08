Редкое издание "Хоббит" Толкина продали на аукционе за бешеную сумму (фото)

Одно из редких изданий "Хоббита" британского писателя Джона Толкина 1937 года выставили на аукцион в июле 2025 года. Однако результаты торгов превзошли все ожидания, ведь победитель заплатил в разы больше стартовой стоимости лота.

Related video

Начальная стоимость издания с 10 тыс. фунтов (549 тыс. грн) выросла до рекордных 43 тыс. (2,36 млн грн), за которую и была приобретена эта книга, сообщает WhatstheJam.

Журналисты пишут, что этот "невероятно редкий" экземпляр нашли на книжной полке во время разбора дома. Он является одним из всего 1 500 экземпляров, напечатанных в 1937 году, когда роман впервые вышел в свет.

Экземпляр "Хоббита" 1937 года выпуска Фото: whatsthejam.com

Этот экземпляр приобрел частный коллекционер из Великобритании на аукционе, организованном компанией Auctioneum в Бате (Сомерсет). Представительница Auctioneum Кейтлин Райли рассказывает, что никто даже не подозревал, чем "эта книга является особенной" изначально.

"На первый взгляд, было понятно, что это ранний Хоббит, поэтому я просто вытащила его и начала листать, даже не надеясь, что это настоящее первое издание. Я не могла поверить своим глазам. Есть несколько важных деталей, по которым можно узнать первое издание, и, проверяя каждую из них, я находила подтверждение. Когда я поняла, что это такое, сердце начало бешено биться. Это невероятно редкая находка", — говорит британка.

По словам представительницы аукционного дома, экземпляр нашли в семейной библиотеке Хьюберта Пристли. Этот человек был известным ботаником 1930-х годов, который имел тесные связи с Оксфордским университетом, где преподавал Толкин.

Экземпляр "Хоббита" 1937 года Первый раздел книги в издании 1937 года Фото: whatsthejam.com

"Популярность "Хоббита" только возросла со времени первой публикации. Книга получила огромное признание критиков и стала одной из самых продаваемых историй всех времен. Более поздние фильмы о Хоббите, снятые в середине 2000-х, только укрепили его популярность и открыли историю новой аудитории. Поскольку это детская книга, большинство экземпляров побывали в детских руках — а иногда и под детскими цветными ручками. Так что найти такой, который, кажется, никогда не читали и даже не касались для развлечения, — это просто невероятная редкость", — рассказывает госпожа Райли.

Сейчас имя победителя торгов не разглашается по личному желанию владельца. Также известно, что сейчас в мире из этого издания осталось несколько сотен экземпляров в мире.

Ранее Фокус сообщал, что меч Дарта Вейдера выставили на торги. По оценкам экспертов, его стоимость сможет достичь до 2,2 миллиона фунтов стерлингов.

Впоследствии стало известно о продаже первого мяча для игры в гольф на аукционе. Особенностью этого снаряда является то, что он принадлежал знаменитому британскому автору и создателю Джеймса Бонда.