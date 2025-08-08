Рідкісне видання "Гобіт" Толкіна продали на аукціоні за шалену суму (фото)

Одне з рідкісних видань "Гобіта" британського письменника Джона Толкіна 1937 року виставили на аукціон в липні 2025 року. Однак результати торгів перевершили всі очікування, адже переможець заплатив у рази більше за стартову вартість лота.

Початкова вартість видання з 10 тис. фунтів (549 тис. грн) виросла до рекордних 43 тис. (2,36 млн грн), за яку й було придбано цю книжку, повідомляє WhatstheJam.

Журналісти пишуть, що цей "неймовірно рідкісний" екземпляр знайшли на книжковій полиці під час розбору будинку. Він є одним з усього 1 500 примірників, надрукованих у 1937 році, коли роман уперше вийшов друком.

Примірник "Гобіта" 1937 року випуску Фото: whatsthejam.com

Цей екземпляр придбав приватний колекціонер з Великої Британії на аукціоні, організованому компанією Auctioneum у Баті (Сомерсет). Представниця Auctioneum Кейтлін Райлі розповідає, що ніхто навіть не підозрював, чим "ця книжка є особливою" спочатку.

"На перший погляд, було зрозуміло, що це ранній Гобіт, тож я просто витягла його та почала гортати, навіть не сподіваючись, що це справжнє перше видання. Я не могла повірити своїм очам. Є кілька важливих деталей, за якими можна впізнати перше видання, і, перевіряючи кожну з них, я знаходила підтвердження. Коли я зрозуміла, що це таке, серце почало шалено битися. Це неймовірно рідкісна знахідка", — говорить британка.

За словами представниці аукційного дому, примірник знайшли в родинній бібліотеці Г'юбертa Прістлі. Цей чоловік був відомим ботаніком 1930-х років, який мав тісні зв’язки з Оксфордським університетом, де викладав Толкін.

Примірник "Гобіта" 1937 року Перший розділ книжки у виданні 1937 року Фото: whatsthejam.com

"Популярність "Гобіта" лише зросла з часу першої публікації. Книжка отримала величезне визнання критиків і стала однією з найбільш продаваних історій усіх часів. Пізніші фільми про Гобіта, зняті у середині 2000-х, лише зміцнили його популярність і відкрили історію новій аудиторії. Оскільки це дитяча книжка, більшість примірників побували в дитячих руках — а іноді й під дитячими кольоровими ручками. Тож знайти такий, що, здається, ніколи не читали й навіть не торкалися для розваги, — це просто неймовірна рідкість", — розповідає пані Райлі.

Наразі ім'я переможця торгів не розголошується з особистого бажання власника. Також відомо, що наразі у світі з цього видання залишилося кілька сотень примірників у світі.

