Один із найважливіших експонатів в історії кіно виставлять на аукціон: скільки коштує меч Дарта Вейдера

Легендарний світловий меч Дарта Вейдера вперше буде виставлений на аукціон. Його вартість може сягнути до 2,2 мільйона фунтів стерлінгів.

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Знакова зброя, що з'являлась у фільмах 1980-х років "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь" та "Повернення Джедая", стане частиною живих торгів у вересні 2025 року, повідомляє Independent.

Аукціон проведе компанія Propstore, яка спеціалізується на продажу кінореліквій. Подія присвячена 45-річчю виходу фільму "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь". Орієнтовна ціна лота — від 746 тисяч до 2,24 мільйона фунтів.

Саме цей меч використовував актор Девід Праус, виконуючи роль Дарта Вейдера в завершальних поєдинках із Люком Скайвокером, якого грав Марк Гемілл. До того ж реквізит використовувався дублером Бобом Андерсоном — фехтувальником та учасником олімпійських ігор від Великої Британії.

Як повідомляє Propstore, справжні світлові мечі з оригінальної трилогії трапляються вкрай рідко. За їхніми словами, цей екземпляр є, ймовірно, єдиним автентичним "геройським" мечем із доведеною появою у кадрі, який коли-небудь пропонували на публічному аукціоні.

Перед торгами меч вирушить у промо-тур містами — у серпні його можна буде побачити в Лондоні, Беверлі-Гіллз і Нью-Йорку. Аукціон відбудеться у вересні в Лос-Анджелесі.

Окрім меча Вейдера, на заході будуть представлені й інші культові предмети з фільмів, зокрема батіг та ремінь Індіани Джонса, шолом Саурона з "Володаря перснів: Хранителі персня", а також хлопавка з зубом акули зі стрічки "Щелепи" (1975).

Меч Дарта Вейдера: що відомо про реквізит

Брендон Алінджер, операційний директор Propstore, зазначив:

"Світловий меч, який спочатку називали "лазерним мечем", був задуманим Джорджем Лукасом як елегантна зброя для благородної епохи. Майже через пів століття після виходу першого фільму саги, мечі стали впізнаваними символами однієї з найулюбленіших кінофраншиз світу і залишаються одними з найвідоміших реквізитів в історії кіно. Це свого роду "рубіни на туфлях" сучасного кінематографа. Справжні світлові мечі з тієї епохи — рідкість, і для нас велика честь представити цей артефакт у вересневому продажу. Це — справжній скарб, гідний найкращих колекцій. Один із найвизначніших предметів у всесвіті Star Wars. Один із найважливіших експонатів в історії кінематографа".

Реквізит був створений на основі старого британського спалаху від фотокамери з доданими деталями — пластиковими накладками, бульбашками від калькулятора та декоративною електропроводкою.

Світловий меч з фільму "Зоряні війни" Фото: Propstore

Для зйомок дуелей у бойових сценах до руків’я прикріплювали дерев’яну палицю, яка слугувала клинком. Пізніше до неї додавали сяйво за допомогою ручної анімації у постпродакшені.

Нагадаємо, відомий голлівудський актор Джеймс Ерл Джонс, відомий за озвучуванням лиходія Дарта Вейдера в оригінальній трилогії "Зоряні війни", помер у себе вдома в окрузі Датчесс, штат Нью-Йорк.

Фокус також писав, що дослідник-аматор Сіро Сантіллі виявив фан-сайт франшизи "Зоряні війни", що використовувався Центральним розвідувальним управлінням для таємного зв'язку зі шпигунами у всьому світі: сайт виглядав звичайним, але коли користувач вводив пароль у пошуковому рядку, потрапляв одразу на секретний сайт з різноманітними завданнями.