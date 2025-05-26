По всьому світу: ЦРУ використовувало фан-сайт франшизи "Зоряні війни" для контактів зі шпигунами, — Dexerto

Дослідник-аматор Сіро Сантіллі виявив фан-сайт франшизи "Зоряні війни", що використовувався Центральним розвідувальним управлінням для таємного зв'язку зі шпигунами у всьому світі: сайт виглядав звичайним, але коли користувач вводив пароль у пошуковому рядку, потрапляв одразу на секретний сайт з різноманітними завданнями.

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Про це розповіло видання Dexerto 26 травня.

Дослідник виявив цілу мережу сайтів, що використовувалися ЦРУ для налагодження контактів із таємними інформаторами. Серед них був і фан-сайт франшизи "Зоряні війни": коли користувачі заходили на нього, то бачили типовий для фанатського стилю сайт. Там зокрема можна було побачити мультяшні зображення Йоди та персонажа C-3PO.

Крім того, на сайті розміщувалася звичайна реклама — наприклад, відеоігор Xbox та Wii, а також наборів конструктора Lego, які містять предмети із серії світу "Зоряних війн".

Скріншот Сіро Сантіллі | фан-сайт "Зоряні війни", що використовувало ЦРУ

У 404Media розповіли, що користувачі, які заходили на сайт у різних куточках планети, коли вводили відповідний пароль у пошуковому рядку, то потрапляли моментально на секретний вебсайт ЦРУ. Там розміщувалися різноманітні шпигунські завдання.

Сайт закрили близько десяти років тому, коли на неї натрапила іранська влада. Зараз його більше не існує.

ЦРУ використовує типові вебсайти для контактів зі шпигунами у світі

Повідомляється також, що фан-сайт "Зоряних війн" був не єдиним, який знайшов дослідник. Окрім нього, він виявив фан-сайт коміка, ще один про екстремальні види спорту, а також сторінку, присвячену нібито бразильській музиці.

Сіро Сантіллі виявив, що деякі зі знайдених сайтів, які використовувалися ЦРУ, судячи з наповнення та мови контенту, були орієнтованими на європейські країни, зокрема Німеччину, Францію та Іспанію. Усі вони мали типовий інтерфейс та наповнення, однак приховували таємні переходи на сторінки ЦРУ.

"Це розкриває набагато більшу кількість вебсайтів, дає ширше розуміння інтересів ЦРУ на той час, включаючи більш конкретні демократії, які могли бути мішенню, але про які раніше не згадувалося, а також статистичне розуміння того, яке значення вони надавали різним зонам на той час, і, що не дивно, Близький Схід посідає перше місце", — зазначив Сантіллі.

Нагадаємо, 2 травня у Daily Mail розповіли, що ЦРУ розсекретило документи щодо існування баз інопланетян на Землі та на Титані.

Також 11 травня у Lad Bible повідомили, що під засніженою горою може ховатися вхід у "світ прибульців", як розкрили документи ЦРУ.