Під засніженою горою може ховатися вхід у "світ прибульців": документи ЦРУ (відео)

Гора Хейс, одна з найвищих вершин Аляски, несподівано опинилася в центрі теорій змови. Користувачі соцмереж, дізнавшись про розсекречені документи ЦРУ, припускають, що всередині може знаходитися база інопланетян.

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Про це пише Lad Bible.

Могутня гора Хейс на Алясці, що височіє на 8000 футів (2438 м) і є однією з найвищих і недоступних вершин США, знову опинилася в центрі уваги. Цього разу через припущення, що вона може приховувати під собою секретну базу інопланетян.

На перший погляд, Хейс лише холодна, віддалена височина, що губиться в сніговій пустелі. Але завдяки десятиліттям повідомлень про дивні НЛО і тверджень про незрозумілу активність, вона давно стала об'єктом паранормальних теорій.

Інтерес до гори настільки великий, що Apple TV присвятив їй міні-серіал під назвою "Секрети гори Хейс", а YouTube-канал Travel Channel випустив короткометражний фільм "У пошуках НЛО під горою Хейс".

"На мою думку, тут діють непередбачувані та небезпечні сили", — стверджує в трейлері уфолог Джонні Енох.

Коріння цієї теорії сягає архівів ЦРУ. За даними видання LadBible, у документах, розсекречених відповідно до Закону США про свободу інформації, стверджується, що інопланетяни можуть використовувати віддалені гори і підводні глибини для будівництва прихованих баз. Серед згаданих місць опинилася і гора Хейс, поряд із Монте-Пердідо в Іспанії та регіонами біля узбережжя Пуерто-Ріко і Багамських островів.

У звіті ЦРУ під назвою "Опис баз інопланетян, пов'язаних із персоналом" гора Хейс фігурує як "головна база". Звіти про НЛО в цьому районі включають описи дивної поведінки літальних апаратів і таємничих об'єктів, а також свідчення очевидців.

Описи трьох баз, дві з яких, імовірно, перебували на Землі Фото: CIA

Особливий інтерес викликає період 1970-1980-х років, коли ЦРУ проводило експерименти в рамках програми "Зоряна брама", вивчаючи можливості людей до "дистанційного бачення". Один з учасників програми повідомив, що бачив "істоту" з "величезною круглою головою", "гострим носом" і "абсолютно нелюдською зовнішністю".

Попри всю фантастичність цих тверджень, тема продовжує хвилювати мисливців за НЛО, а гора Гейс залишається загадкою, що привертає увагу дослідників, уфологів і конспірологів по всьому світу.

Раніше Фокус повідомляв, що схожий на планету НЛО завис над статуєю Христа. Непізнаний об'єкт, зовні схожий на Сатурн, чітко виділявся на тлі ясного неба. Незвичайне видовище швидко привернуло увагу користувачів соцмереж, викликавши бурхливе обговорення.

Також стало відомо, що мільярдера звинуватили у спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.